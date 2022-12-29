 

Российские военные за сутки уничтожили до 200 украинских военных на четырех направлениях

29.12.2022, 13:25, Новости дня
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Ударами артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ на Купянском направлении в районах Кисловки, Тимковки и Берестового Харьковской области. Ликвидированы более 20 военнослужащих, две бронемашины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем артиллерии по подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества уничтожены до 70 военнослужащих, три бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Российские войска продолжали наступательные действия на Донецком направлении, в результате были заняты новые выгодные рубежи. Потери противника на этом направлении за сутки составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре машины пехоты, три бронемашины.

Активными действиями российских войск на Южно-Донецком направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле пунктов Владимировка, Сладкое, Великая Новоселка Павловка Донецкой народной республики (ДНР). Ликвидированы порядка 30 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.

Также в районах Времевки ДНР и Левадное Запорожской области уничтожены две диверсионные группы противника.

Ракетными войсками поражены четыре пункта управления ВСУ в районе Херсона и населенных пунктов Новоосиново, Купянск Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области, а также 83 артподразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 102 районах. Возле населенных пунктов Артемовск и Северск ДНР, Степное Запорожской области уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, сообщил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы у Кругляковки Харьковской области уничтожены две американские артиллерийские системы М777. Недалеко от Константиновки ДНР вскрыта позиция и уничтожена боевая машина РСЗО HIMARS. В городе Северске ДНР уничтожена гаубица «Мста-Б», а возле Ивановки ДНР и Орехова Запорожской области уничтожены гаубицы Д-20 и Д-30, отчитались в Минобороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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