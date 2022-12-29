В ЭИСИ оценили развитие промышленности Чувашии под действием санкций

Эксперты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) оценили промышленное развитие Чувашии в период санкционного давления, их выводы представлены в рамках проекта «Сделано в России. Регионы – локомотивы импортозамещения».

Авторы доклада пришли к выводу, что регион демонстрирует высокую степень адаптивности промышленности к вызовам, спровоцированным введением против РФ западных санкций, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Эксперты заключили, что регион смог предотвратить обвал промышленного производства и создал задел для роста в следующем году.

С одной стороны, это стало возможным благодаря системной и выстроенной задолго до санкций работе регионального правительства по реализации курса на импортозамещение и поддержке промышленных предприятий, включая предприятия электротехнического комплекса.

Как сообщил глава региона Олег Николаев, в Чувашской республике выстроена системная работа по поддержке промышленных предприятий и бизнеса. «Результаты той плодотворной работы с экономическим блоком, которую мы проводили в последние два года, начинают проявляться сейчас. Чувашия стала лидером инвестиционного роста среди субъектов ПФО по итогам первого полугодия 2022 года. Это результат применения предприятиями и предпринимателями федеральных и региональных мер поддержки в течение двух лет. Они позволили в текущей ситуации при санкционном давлении сохранить стабильность», – сообщил Николаев.

С другой стороны, после введения санкций в республике был предпринят целый ряд эффективных управленческих шагов, который позволил обеспечить стабильность развития экономики. Среди таких шагов – выстраивание кооперационных цепочек с другими регионами и активное использование системы НИОКР для поддержки промышленных предприятий. Кроме этого, обеспечена доступность заемных средств не только через классические механизмы Фонда развития промышленности, но и через сотрудничество с банковским сектором.

Как отметила директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына, Чувашия выступает примером последовательной работы региональных властей в направлении импортозамещения и всесторонней поддержки промышленности.

«Регион смог адаптироваться к западному санкционному давлению и создать условия для стабильного развития промышленного производства. Особое внимание по понятной причине – в Чувашии производится порядка 70% всей электротехнической продукции РФ – было уделено поддержке электротехнической отрасли. В результате к 2023 году республика подошла с уверенностью в стабильном экономическом развитии», – поделилась Кислицына.

В подготовке доклада также приняли участие заместитель председателя комитета Госдумы по экономическом политике, депутат новой волны Артем Кирьянов, доцент кафедры электроэнергетики и электротехники Российского нового университета (РосНОУ), кандидат технических наук Елена Бовтрикова, эксперты НСПЭ «Росэлектро», руководитель Торгово-промышленной палаты Чувашской Республики Игорь Кустарин.

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