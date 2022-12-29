Тимоти Шаламе поделился детским снимком в свой 27-й день рождения

27 декабря голливудскому красавчику Тимоти Шаламе исполнилось 27 лет. По этому случаю звезда “Дюны” опубликовал в своем личном блоге редкую детскую фотографию. На снимке актер запечатлен еще школьником. Новый пост Тимоти сопроводил недовольным эмодзи.

В комментариях подписчики завалили актера поздравлениями и словами восхищения.

Ты по-прежнему выглядишь очень молодо, – написала одна из фанаток.

Бро, у тебя идеальная кожа, – отметил другой подписчик.

Тебе не может быть 27! – шутят остальные.

На днях стало известно, какое название получил байопик о легендарном музыканте Бобе Дилане, которого сыграет Тимоти. Еще в следующем году Шаламе исполнит роль Вилли Вонки в предстоящем мюзикле режиссера Пола Кинга. А в конце октября актер потратил 11 миллионов долларов и приобрел новый роскошный особняк по соседству с Вином Дизелем.

Тимоти Шаламе наиболее известен широкой публике по ролям в фильмах “Целиком и полностью” (2022), “Дюна” (2021), “Маленькие женщины” (2019), “Зови меня своим именем” (2017) и других.

Кадр из фильма “Целиком и полностью”