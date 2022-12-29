 

SHAMAN поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом

29.12.2022, 13:05, Разное
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Певец и композитор Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, стал ярчайшим открытием российской эстрады в 2022 году. Молодой, талантливый артист уже покорил своими хитами миллионы граждан и завоевал уважение среди коллег по цеху. Разумеется, он поздравил читателей “Дни.ру” с Новым годом.

Сегодня 31-летней звезде покровительствуют многие мэтры отечественной эстрады, в том числе, Народный артист России Григорий Лепс, который не просто участвует с певцом в одних творческих проектах, но и дружит за пределами сцены.

SHAMAN, несмотря на популярность, остается довольно простым человеком, он активно дает интервью журналистам. Специально для читателей “Дни.ру” Ярослав Дронов оставил праздничное поздравление и привет:

“Всем привет! Это SHAMAN. “Дни.ру”, поздравляю вас с наступающим Новым годом!”

Напомним, SHAMAN в уходящем году прославился на всю страну благодаря хитам “Я русский” и “Встанем”. Пожелаем ему в наступающем 2023 году еще больших творческих успехов.

К слову, в клипе на песню “Встанем” вместе с Ярославом Дроновым снялись не только Григорий Лепс, но и Николай Расторгуев, Александр Маршал, Николай Басков, Лариса Долина, Олег Газманов, Зара и другие популярные звезды.


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