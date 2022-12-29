 

«Головокружительная сумма» — госдолг Франции вот-вот перевалит за три триллиона евро

29.12.2022, 12:56, Разное
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В ближайшие дни Франция побьёт рекорд по уровню госдолга, пишет France 2. Как передаёт телеканал, дефицит бюджета страны готовится пересечь отметку в три триллиона евро, или 113% ВВП страны. Хотя дефолт стране не грозит, в условиях повышения ставок по кредитам обслуживать заём государству станет всё труднее, предупреждают экономисты.

В ближайшие дни и часы Франция побьёт рекорд. Её госдолг составит три триллиона евро — невиданный показатель. Франция живёт не по средствам. Наша страна сегодня задолжала 113,7% своего благосостояния — ВВП. В пересчёте на каждого жителя долг составит 44 250 евро — головокружительная сумма.

ЖЕНЩИНА: Это… это… астрономическая цифра!

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Это огромная сумма!

МУЖЧИНА: Это больше, чем моя ипотека! Это очень много!

Итак, тратит ли Франция в последние годы слишком много? Сначала случился карантин и стремление избежать банкротства предприятий «любой ценой». За этим энергетический кризис и субсидирование тарифов на энергопотребление. За три года наш долг резко увеличился. Плюс 581,9 миллиарда евро за 36 месяцев. Но если посмотреть внимательнее, окажется, что долг стремительно растёт уже много лет. Стоит ли тревожиться? В рейтинге европейских стран с самым высоким госдолгом лидирует Греция — 182 процента ВВП. Франция на пятом месте — выше среднеевропейских показателей. Германия далеко позади, как и Эстония, замыкающая шествие с показателем долга чуть более 16 процентов ВВП.

Экономисты считают, что паниковать не стоит. Однако с повышением ставок рефинансирования долг обходится нам всё дороже.

МАТЬЕ ПЛАН, экономист Французской обсерватории экономической конъюнктуры: Стоимость этого долга растёт, и именно это, скорее всего, доставит проблемы правительству, в частности, в том, что касается бюджетного пространства для манёвра. Ведь чем больше ставка, тем дороже обходится государству погашение долга и тем сильнее это отягощает государственные финансы.

По словам экономистов, опасности дефолта Франции пока нет.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2022 года.


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