Скандалы: Ближний Восток наводнили дешевые наркотики

Как молодежь подсела на таблетки террористов и почему на помощь зовут Россию?

На Ближнем Востоке разгорается новая война с участием множества заинтересованных сторон — от террористических ячеек до спецслужб. Это война с наркотиками, распространение которых в регионе принимает поистине катастрофические масштабы: эксперты ООН отмечают, что проблему употребления запрещенных веществ в странах Ближнего Востока можно назвать эпидемией. В Иордании, ставшей перевалочным пунктом для контрабандистов, власти уже хватаются за голову и просят о помощи Россию, а Иран пытается контролировать производство наркотиков с помощью боевиков «Хезболлы».

В конце апреля сотрудники министерства внутренних дел Саудовской Аравии арестовали 20-летнего мужчину, поджегшего свой дом. В нем заживо сгорели члены его семьи: супружеская пара, маленький мальчик и девочка. Они не спали и прекрасно слышали все, что делал поджигатель. Сначала он запер родных в комнате, потом облил стены бензином, вышел из дома, плотно закрыв двери, и поджег его. Все это время семья кричала и просила о помощи. Их тела были изуродованы до неузнаваемости.

На вопрос, что должно случиться с человеком, чтобы он совершил такое жестокое преступление против родных, ответ получили быстро. Полиция Восточной провинции Саудовской Аравии выяснила, что убийца находился под воздействием метамфетамина, или «шабу».

СМИ бьют тревогу о растущем с каждым годом потреблении наркотиков и в других странах Ближнего Востока, помимо Саудовской Аравии.

С начала 2000-х годов проблема только усугубилась, теперь в контрабанду запрещенных веществ в регионе вовлечены и боевые группировки, и ряд правительств

В Иордании, ставшей перевалочным пунктом для контрабандистов, происходящее называют самой настоящей войной.

Граница дозволенного

375-километровая граница между Иорданией и Сирией — головная боль арабского королевства, поскольку именно через нее в страну попадают колоссальные объемы наркотиков. Контрабандисты особенно часто выбирают дорогу через КПП «Насиб» и сирийскую мухафазу Даръа, откуда попадают в иорданский город Эр-Рамта. Эти пункты открывают дорогу не только в Иорданию, но и в другие страны Ближнего Востока, так что наркотики, производимые в Сирии, становятся проблемой всего Ближнего Востока.

При этом за последнее десятилетие с начала войны в Сирии характер контрабанды резко изменился: если раньше в страну в основном незаконно ввозили домашний скот, сигареты и оружие, то сейчас преступники сосредоточились на перевозке таких наркотиков, как гашиш, каптагон и кристаллический метамфетамин

Как полагают исследователи из аналитического центра Washington Institute, за производством наркотиков могут стоять власти Сирии и иранские прокси, а также боевики «Хезболлы». При этом никаких конкретных доказательств они не предоставили, а все перечисленные стороны отрицают какую-либо связь с производством запрещенных веществ.

В 2020-м объем экспорта каптагона из Сирии составлял 3,46 миллиардов долларов. Вещество в итоге разъезжается сразу по нескольким направлениям — в Афганистан, Израиль, Иран и Ливан, куда также провозят гашиш, каннабис и амфетамин.

Что такое каптагон?

Каптагон — это лабораторный препарат, впервые синтезированный в 1960-е годы. После употребления таблетки в теле расщепляются молекулы амфетамина теофиллина, что, как говорят потребители, вызывает «чувство благополучия», но стоит значительно дешевле, чем другие вещества, поэтому его также называют наркотиком бедняков. Изначально предназначенный для медицинского применения, теперь он распространен среди наркопотребителей на всем Ближнем Востоке.

Этот препарат был запрещен в большинстве стран мира еще в 1980-е годы, после того, как стало известно, что его длительное употребление может вызвать сильную депрессию, истощение, бессонницу, болезни сердца и крови.

Из-за того что каптагон часто употребляли бойцы запрещенного в России «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), каптагон получил известность как «наркотик джихада». Боевики обычно раздавали наркотик всем членам группировки для большей концентрации. Считается, что вскоре этим наркотиком стали активно пользоваться и другие вооруженные группировки, участвующие в боевых действиях в Сирии.

«Слава» каптагона добралась уже и до Европейского союза (ЕС) — в 2020 году власти Румынии сообщили об изъятии 751 килограмма (более 4 миллионов таблеток) каптагона на судне, пришвартованном в одном из черноморских портов. В том же году в Италии изъяли партию каптагона на сумму миллиард евро, а в феврале этого года около 100 тысяч таблеток вещества конфисковали в Греции. Итальянские и греческие власти связали изъятые запасы с работой ИГ, которое, предположительно, зарабатывает на транспортировке наркотиков в другие страны.

Предположения о том, что основными бенефициарами торговли являются сирийские и иранские власти, поддерживают и в Иордании. Директор департамента медиа Вооруженных сил Иордании полковник Мустафа аль-Хияри утверждает, что наркотрафик в Иорданию контролируется вооруженными группировками в составе сирийской армии и проиранскими боевиками.

Мы сражаемся от имени других стран региона и мира в целом. Наркотики разрушают наши семьи, нашу мораль и ценности, — Мустафа аль-Хияри полковник Вооруженных сил Иордании

Генерал-майор в отставке и военный аналитик Файез Двейри полагает, что «Хезболла» контролирует торговлю наркотиками, чтобы обеспечить себя деньгами: по его мнению, после ужесточения санкций США против Ирана марионетка иранских властей «была вынуждена искать другие источники доходов».

Мы ведем вдоль границ войну с наркотрафиком, который возглавляют организации, поддерживаемые иностранными партиями. Эти иранские ополченцы наиболее опасны, потому что они ставят своей целью подорвать национальную безопасность Иордании, — Мустафа аль-Хияри директор департамента медиа Вооруженных сил Иордании

Россия против сил зла

В результате стычек за то же время были убиты как минимум 27 предполагаемых контрабандистов. Исследователи аналитического центра Arab Center поясняют, что убийства оправданы негласно принятой иорданскими пограничниками политикой стрельбы на поражение — к ней стали прибегать после того, как контрабандисты убили одного из офицеров.

17 миллионов таблеток каптанона, вещества амфетаминового ряда, изъяли иорданские военные только с января по апрель 2022 года (по сравнению с 15,5 миллиона за весь 2021 год)

Как заявил полковник Вооруженных сил Иордании Зайд ад-Даббас в разговоре с BBC News, на юге Сирии действует не менее 160 групп контрабандистов, которые для перевозки товара используют в том числе дроны.

Самое страшное, что мы заметили в последнее время, — это присутствие вооруженных групп рядом с контрабандистами, — Зайд ад-Даббас, полковник Вооруженных сил Иордании

Военные признают, что противостоять контрабандистам становится все сложнее.

Именно поэтому король Иордании Абдалла II был одним из немногих, кто приветствовал присутствие России на юге Сирии, называя ее «источником спокойствия»: он рассчитывал, что российские подразделения помогут иорданским пограничникам выслеживать и останавливать контрабандистов. Конкретной информации о том, действовали ли они сообща, в открытом доступе нет, однако на важную роль России в борьбе с оборотом наркотиков может косвенно указывать реакция короля Абдаллы II на сокращение численности российских военных в Сирии.

Присутствие России на юге Сирии было источником спокойствия. Теперь этот вакуум будет заполнен иранцами и их прокси. К сожалению, вероятна эскалация в этом регионе, — Абдалла II король Иордании

Тогда, в июне, некоторые СМИ писали, что Россия перебрасывает часть войск из Сирии на Украину, однако позднее эта информация была опровергнута.

Во время своего визита в Иорданию в ноябре этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега Айман ас-Сафади, видимо, уделили большое внимание вопросу контрабанды на границе с Сирией. «Существует опасность незаконных поставок наркотиков в Иорданию и через нее. На этой территории также действуют ополченцы, которые поддерживают эту контрабанду и другие враждебные действия в отношении Иордании (…). Мы обсудили необходимые шаги для нейтрализации этой угрозы и обеспечения минимального уровня стабильности», — подчеркивал ас-Сафади.

Любимчик молодежи

Самые большие объемы наркотиков, по всей видимости, переправляют через границу с Йеменом прямиком в Саудовскую Аравию. По данным CNN, королевство становится основным пунктом назначения для контрабандистов из Сирии и Ливана, а также одним из крупнейших и наиболее прибыльных региональных направлений для контрабанды веществ.

По подсчетам ООН, более половины всего конфискованного с 2015 по 2019 год каптагона обнаружили именно в Саудовской Аравии

Популярность наркотических веществ в королевстве частично подтверждают сообщения о конфискациях. Так, в сентябре 2022 года власти Саудовской Аравии объявили о крупнейшей в истории страны конфискации наркотиков после того, как почти 47 миллионов таблеток амфетамина были изъяты на складе в столице страны Эр-Рияде.

Незадолго до этого катер береговой охраны США изъял 320 килограммов таблеток амфетамина и почти 3 тысячи килограммов гашиша стоимостью в миллионы долларов с рыбацкой лодки в Оманском заливе. Сколько веществ спокойно «доезжают» до потребителя — неясно.

Чтобы гарантировать продажу гашиша, дилеры, как правило, используют социальные сети: в самом королевстве для этих целей чаще всего прибегают к Twitter и Facebook (запрещенная в России соцсеть). Тех, кто употребляет гашиш, обычно называют «мохашиш»: аккаунт с таким названием, например, был в Facebook. Обычно его авторы рассказывали забавные истории и анекдоты о потребителях гашиша (в 2018-м там было 1,2 миллиона подписчиков). В Twitter также есть учетная запись под названием Nokat Mohashishen, где тоже публикуют шутки и забавные истории (сейчас этих аккаунтов не существует — прим. «Ленты.ру»).

Как утверждают эксперты, опрошенные CNN, молодые люди употребляют каптагон, чтобы снять стресс. Сравнительная дешевизна добавляет ему популярности. «Каптагон мал. Моим одноклассникам и мне он нравится больше, чем гашиш. В отличие от гашиша, мы можем купить его в таблетках. Как только мы получим 25 риалов от родителей, мы можем купить одну таблетку и наслаждаться ею», — рассказал один из саудовских школьников авторам журнала Crime, Law and Social Change.

Среди других причин, по которым саудиты начинают употреблять наркотики (в частности, гашиш), — депрессия, проблемы с социальным статусом, подражание друзьям или актерам телевидения, влияние компании, скука, желание попробовать что-то новое

Журналисты даже связали частоту употребления с высокой долей безработицы среди молодежи, которая составляла в 2021 году 29 процентов.

Но среди молодежи, живущей в королевстве, первое место по популярности занимает все же гашиш. По данным «Журнала алкоголизма и наркозависимости», с 2016 по 2018 год в королевстве на 300 процентов увеличилось число случаев злоупотребления психоактивными веществами, и в основном речь идет именно о гашише. По оценкам главного управления по контролю за наркотиками в Саудовской Аравии, 70 процентов потребителей гашиша еще учатся в школе. Судя по записям больниц Аль-Амаль в Джидде, только 25 процентов излечиваются от наркозависимости после употребления гашиша.

Саудовские меры

Впрочем, власти Саудовской Аравии могут похвастаться успешными облавами на дилеров и контрабандистов. В стране действует жесткое законодательство о контроле за оборотом наркотиков, по которому контрабандистов могут приговорить к смертной казни. В 2019 году в соответствии с этими нормами казнили трех человек, обвиняемых в контрабанде наркотиков: двое из них — граждане Египта, еще один — пакистанец. Поскольку суды в королевстве не предоставляют СМИ и правозащитникам полную информацию о заседаниях и о причинах обвинения, некоторые правозащитники полагают, что обвинения в отношении казненных могли быть надуманными.

Однако эксперты, опрошенные изданием Middle East Eye, сомневаются в эффективности «драконовских мер».

Запреты на импорт столь же неизбирательны, как выстрел из дробовика (…) В последних шагах [по запрету на импорт фруктов и овощей из Ливана] есть явное политическое измерение, и это предшествовало проблеме с наркотиками, — Ян Ларсон аналитик Центра оперативного анализа и исследований

Ян Ларсон, аналитик Центра оперативного анализа и исследований (COAR), имеет в виду запрет Саудовской Аравии от 2021 года, введенный из-за того, что огромные объемы наркотических веществ находят именно в поставках фруктов. Тогда саудиты временно запретил импорт этих продуктов из Ливана.

Решение было принято на фоне колоссальных экономических проблем в Ливане, который, кроме того, уже не первый год борется с политическим кризисом. Эксперт считает, что власти королевства используют проблему наркотиков, чтобы разобраться с политическими конкурентами — прежде всего «Хезболлой».

Тем не менее ущерб от «драконовских мер» настолько силен, что страдают от него не только политические конкуренты, но и простые люди

Запреты и казни, кроме того, не искореняют проблем, из-за которых люди в принципе начинают употреблять наркотики. Пойманного наркопотребителя в Саудовской Аравии обычно наказывают тюремным заключением сроком на два года (если речь об иностранце, его депортируют). Страна старается следовать рекомендации ООН в отношении обращения с наркоманами как с пациентами, нуждающимися в помощи и особом лечении. Но это, как правило, оставляют на откуп самим наркопотребителям, ведь государство не разрабатывает программ помощи или лечения.

Специалисты из Arab Centre считают, что властям королевства — впрочем, как и многих других стран — следует активизировать усилия, чтобы как можно больше людей узнавали о негативных последствиях употребления амфетамина и иных наркотиков

Бывшие наркоманы, в том числе те, кто лечился в таких учреждениях, как больница для наркозависимых аль-Рашид в Аммане, могут быть проводниками кампании по развитию осознанности у населения — в конце концов сами они прошли этот путь. Кроме того, эксперты советуют приложить больше усилий для сокращения безработицы среди молодежи, которая усугубляет социальное неблагополучие и заставляет безработных молодых людей искать временное облегчение в наркотиках.

Впрочем, невозможно утверждать, что эти меры будут эффективны в условиях обширных кампаний, подначивающих попробовать вещества, и активных действий боевиков по сопровождению контрабанды. Проблема оборота наркотиков на Ближнем Востоке — настоящая гидра, головы у которой отрастают с завидной регулярностью.

Елизавета Наумова

Оригинал материала: “Лента.ру”