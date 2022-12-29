Мнение: Новый обстрел

А наши твари опять обстреляли Украину – чтобы обеспечить украинцам “Новый Год при свечах”. Скоты поганые. Невозможно ни о чем говорить: только приготовишься сказать что-то осмысленное – все опять всей страной дружно ныряют в дерьмо, окунают и тебя, сбивают с ног… Дерьмо и кровь, позор и скотство. И конца не видно. Само слово “Россия” произносить неприятно.

И не отмоешься.