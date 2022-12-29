 

Мнение: Новый обстрел

29.12.2022, 12:05, Разное
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А наши твари опять обстреляли Украину – чтобы обеспечить украинцам “Новый Год при свечах”. Скоты поганые. Невозможно ни о чем говорить: только приготовишься сказать что-то осмысленное – все опять всей страной дружно ныряют в дерьмо, окунают и тебя, сбивают с ног… Дерьмо и кровь, позор и скотство. И конца не видно. Само слово “Россия” произносить неприятно.

И не отмоешься.

Источник: Размышления вольного социолога


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