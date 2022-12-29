 

Гидрометцентр: В Москве и в Петербурге 1 января будет плюс пять градусов тепла

29.12.2022, 12:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге воздух будет прогреваться до плюс пяти градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра заявил, что ранее температурный рекорд был зарегистрирован 1 января 1973 года, он составлял плюс 4,2 градуса. По его словам, в 2023 году прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по до плюс 6 градусов, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге рекордное значение было зафиксировано в 2017 году – плюс 4,5 градуса, большая вероятность, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд.

По данным Гидрометцентра, в Северной столице прогнозируется около 4 градусов и выше в воскресенье, высокую температуру в Москве и Петербурге обусловит циркуляция очень теплых воздушных масс с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Москве будет теплая погода с большим количеством снега.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.05.22 / Захарова: Зеленский легализует захват Украины поляками

21.06.21 / “Таких уже и не осталось, натуральных”, “Фигура – прелесть”. Молодая жена Петросяна впервые разместила в сети фото в купальнике

25.03.21 / Усик рассказал о предложении от главы UFC попробовать себя в смешанных единоборствах

21.02.21 / Минздраву предложено упростить внедрение искусственного интеллекта

17.04.21 / Бывшему вице-президенту США Пенсу установили кардиостимулятор

09.07.21 / Политика: Талибы пообещали Москве не переходить границ

18.06.21 / Участникам хакатона Health & Science предстоит разработать детектор ковидных аномалий

23.05.21 / Лукашенко перешел “красную линию” моральности – Климкин

14.12.21 / Оккупанты на Донбассе провели учения по приведению своих подразделений в полную боевую готовность – украинская разведка

12.09.21 / Израиль атаковал объекты ХАМАС в секторе Газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика