Гидрометцентр: В Москве и в Петербурге 1 января будет плюс пять градусов тепла

В первый день 2023 года в Москве и Санкт-Петербурге воздух будет прогреваться до плюс пяти градусов тепла, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра заявил, что ранее температурный рекорд был зарегистрирован 1 января 1973 года, он составлял плюс 4,2 градуса. По его словам, в 2023 году прогнозируется плюс 3-5 градусов в столице, а по до плюс 6 градусов, передает ТАСС.

По словам Вильфанда, в Санкт-Петербурге рекордное значение было зафиксировано в 2017 году – плюс 4,5 градуса, большая вероятность, что температура 1 января 2023 года приблизится или превзойдет этот рекорд.

По данным Гидрометцентра, в Северной столице прогнозируется около 4 градусов и выше в воскресенье, высокую температуру в Москве и Петербурге обусловит циркуляция очень теплых воздушных масс с южных акваторий Атлантического океана и даже северных регионов Африки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в ночь с 31 декабря 2022 года на 1 января 2023-го в Москве будет теплая погода с большим количеством снега.

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