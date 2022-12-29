Кортни Лав назвала Курта Кобейна и Лану Дель Рей единственными “настоящими гениями” современности

Кортни Лав дала новое интервью американскому комику Марку Мэрону в подкасте WTF. Американская актриса и певица заявила, что ее покойный муж Курт Кобейн и Лана Дель Рей — “единственные гении” в музыке, которых она когда-либо знала. Ее слова цитирует NME. Кортни назвала Лану Дель Рей “настоящим, большим другом” и сравнила ее талант со способностями Стивена Спилберга и Курта Кобейна. Лав отметила, что в Лане “есть что-то волшебное”.

Лана Дель Рей

Помимо этого певица рассказала, что работает над новым альбомом. Он станет ее первой большой работой за более чем 12 лет после выхода пластинки “Nobody’s Daughter”. Она была выпущена группой Hole, которую Лав основала, хотя изначально “Nobody’s Daughter” задумывался как сольный проект Кортни.

На новом альбоме исполнительница отойдет от рок-звучания. По словам Лав, “люди больше не занимаются роком”.

Лорде, Кортни Лав, Тейлор Свифт