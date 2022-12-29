Филипп Киркоров, Тимати, Виктория Дайнеко и другие звезды на открытии ресторана в Москве

На Цветном бульваре в Москве состоялось открытие ресторана французской кухни Le Pigeon, объединившего концепции классического парижского кафе и модного хулиганского бистро. Мероприятие не обошлось без звездных гостей, включая Филиппа Киркорова, Тимати, Светлану Бондарчук, Викторию Дайнеко, Юлианну Караулову, Евгению Линович, Алину Буре, Ольгу Карпуть, Татьяну Геворкян и других селебрити. Собрали фотоотчет ниже.

Виктория ДайнекоТимати, Константин Андрикопулос, Филипп Киркоров ТиматиЮлианна КарауловаАнтон и Елена Пинские, Тимати и Светлана Бондарчук Светлана Бондарчук и Филипп КиркоровТатьяна Геворкян