 

Филипп Киркоров, Тимати, Виктория Дайнеко и другие звезды на открытии ресторана в Москве

29.12.2022, 11:45, Разное
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На Цветном бульваре в Москве состоялось открытие ресторана французской кухни Le Pigeon, объединившего концепции классического парижского кафе и модного хулиганского бистро. Мероприятие не обошлось без звездных гостей, включая Филиппа Киркорова, Тимати, Светлану Бондарчук, Викторию Дайнеко, Юлианну Караулову, Евгению Линович, Алину Буре, Ольгу Карпуть, Татьяну Геворкян и других селебрити. Собрали фотоотчет ниже.

Виктория ДайнекоТимати, Константин Андрикопулос, Филипп Киркоров ТиматиЮлианна КарауловаАнтон и Елена Пинские, Тимати и Светлана Бондарчук Светлана Бондарчук и Филипп КиркоровТатьяна Геворкян


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