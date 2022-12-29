 

“Я имела право этого не знать”: мать продемонстрировала ошарашенной Карауловой половые органы

29.12.2022, 11:30, Разное
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“У меня не было такого подросткового периода, когда срывает крышу, – вспоминает Караулова. – Но был период трансформации, когда у тебя начинает расти грудь, и это выглядит странно. Это замечают люди вокруг и кто-то начинает на эту тему шутить, а тебе дико неловко”.

При этом мать готовила Юлианну к тому, что скорой ей предстоит познать мужчину. “Я помню как лет в 8-9, сидела и играла с куклой, – вспоминает артистка. – Пришла мама с какой-то энциклопедией и журналом “Спид-инфо”. И сказала: “Дочка, вот это вагина”. А я просто охренела, потому что имела право этого пока не знать. При этом целоваться с мальчиками я стала лишь в 11 лет, а внимание на мальчиков обращать лишь лет с 12″.

Кстати, на дачу к мальчику родители впервые отпустят Юлианну, когда той едва исполнилось 14 лет. “Я сама офигела от этого”, – уверяет Караулова.

Потом отец строго спросит подросшую дочку: “Ты вообще предохраняешься?! Ты думаешь, я дурак?!” Правда, уже после “Фабрики звезд”, он пытался взять контроль над наследницей, велев являться домой до 12 ночи. “Я уже взрослая женщин, я уже сама зарабатываю!” – поставила родителя на место Юлианна.

Рассказала Караулова и о первом сексе. “Кто совершил этот акт в первый раз по реальной любви? – задает она риторический вопрос. – Это те же самые гормоны и интерес”.
У меня все случилось лет в 16. “Когда я сказала про это маме, она ответила: “Мне надо покурить. чтобы это осознать !” – улыбается Юлианна.


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