Мнение: Демонтаж

Вчерашний демонтаж памятников императрице Екатерине и Суворову в Одессе – безусловно, дело одесситов. Их город – им и решать.

В этом смысле гневные высказывания (или наоборот – горячая поддержка) из-за пределов Одессы совершенно бессодержательны. В конце концов, «в своём штабе я сам решаю, кто еврей, а кто нет» – это вполне универсальная формула, которая работает как у себя в квартире, так и в своем городе.

Другой вопрос, что подобного рода процедуры должны быть консенсусными для жителей.

Но при этом нужно понимать одну довольно непростую вещь. Культура отмены, то есть, отказа от груза и багажа прошлого – штука соблазнительная. Но крайне рискованная. Можно доотменяться и дозабываться до полной утраты идентичности. Одесса – уникальный город, и «стать как все» означает вычеркнуть значительную часть своей самости.

Я провел все свое детство в Набережных Челнах. Город поделен на квадраты пронумерованных кварталов-комплексов. И как раз эта безликая нумерация стала специфической «фишкой» города, его уникальностью. Настолько, что и сейчас, после 50 лет с момента постройки его новой части жители ориентируются в городе строго по номерам комплексов и названиям проспектов, которыми они образованы. Названия улиц используются, но они вторичны. И градостроительная культура города выстроена вокруг казалось бы бездушных чисел, которые за годы жизни города приобрели свой внутренний смысл, понятный только тем, кто здесь живет. Чужого в городе определить легко – по отношению к этой специфической, но при этом уникальной культуре. Я не очень представляю, как вообще теперь можно будет отменить эту культуру, которая стала неразрывной частью города.

И каждый город имеет свои особенности, делающие его уникальным и неповторимым. Унификация и попытки сделать его стандартным, даже если это отвечает текущей политической или какой еще конъюнктуре, резко его обедняет – это не самое разумное решение. Хотя, повторюсь – одесситы имеют полное право на то, чтобы стать стандартными современными украинцами и полностью отказаться от своей истории, заменив ее на идеологически выдержанную и правильную. Даже ценой утраты своих особенностей. В конце концов, это их право. Им и их детям ведь жить в исторически зачищенной пустыне, так почему кто-то должен им мешать жить так, как они хотят?

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