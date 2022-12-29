В Сколково разработали индивидуальные бомбоубежища класса «люкс»

Инновационный центр «Сколково» сообщил о завершении работы над запуском в серию отечественных бомбоубежищ класса «люкс».

Мобильные надёжные укрытия обойдутся покупателю очень дёшево и могут оперативно развёртываться в любой точке в период от получаса до трех часов, в зависимости от габаритов и физической формы пользователя.

– Теперь вам не надо постоянно держать в памяти адрес ближайшего общественного или коммерческого бомбоубежища, спешить туда в случае объявления воздушной тревоги, теряя драгоценное время, беспокоиться о нехватке мест. С новым гаджетом вы сможете быстро обустроить персональное укрытие в любом удобном для вас месте, – говорится в официальном пресс-релизе.

Бомбоубежище представляет собой камерное подземное сооружение, защищённое усиленной внутренней отделкой из ценных пород дерева или цинка. Дополнительные опции позволяют усилить звукоизоляцию убежища шёлком или бархатом, а также предполагают установку столика и/или скамейки.

Новые бомбоубежища полностью соответствуют ГОСТу 42.7.01 и поступят в розничную продажу уже в 2023 году.

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