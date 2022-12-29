Грядущий год грозит Франции волной банкротств предприятий

После нескольких лет ковида, сопровождавшихся значительными субсидиями от государства, число банкротств французских предприятий вновь начало расти, пишет France 3. В 2023 году из-за цен на энергоносители эта тенденция может ускориться, предупреждает телеканал. И хотя пока риск банкротств касается, в первую очередь, предприятий малого бизнеса, со временем угроза дойдёт и до более крупных, отмечается в репортаже.

Ей трудно приходить к месту, где раньше был её магазин.

СЕДРИН КАРДЕН, бывшая владелица магазина: Для меня это как укол в сердце.

В октябре магазин предметов декора Севрин Карден был ликвидирован. У неё накопилось слишком много долгов, арендную плату в размере 1700 евро стало невозможно выплачивать — и банк в конце концов перестал поддерживать владелицу предприятия, а клиентов, те временем, становилось всё меньше.

СЕДРИН КАРДЕН: Вот, банк говорит вам, что пришло время начать всё выплачивать: и гарантированный государством заём, и кредит от банка DPI, всё наваливается одно на другое. Прибавьте к этому снижение посещаемости магазина, которое мы все ощутили. Получается, что вы больше не можете помочь вашему собственному магазину выжить.

В возрасте 52 лет Седрин вынуждена была снова съехаться с матерью. После нескольких лет ковида, сопровождавшихся значительными субсидиями от государства, в этом году число банкротств предприятий вновь начало расти. В 2023 году эта тенденция может ускориться, в частности, из-за цен на энергоносители. К примеру, эта пекарня в Вийёрбане вынуждена была поднять цены на все свои товары на 5—10 процентов.

ГИЙОМ МАРТЕН, пекарь: Традиционный хлеб подорожал с 1,05 до 1,15 евро, на десять центов.

Плюс 30 процентов к цене масла, плюс 110 процентов к стоимости электроэнергии.

ГИЙОМ МАРТЕН: А в электрической печи ещё дороже.

Он не знает, сколько ещё продержится.

ГИЙОМ МАРТЕН: Сейчас такая ситуация, что нужно быть внимательными.

В настоящее время риск банкротств касается, в первую очередь, предприятий малого бизнеса, но со временем угроза дойдёт и до более крупных.

МАТЬЕ ПЛАН, экономист Французской обсерватории экономической конъюнктуры: Вопрос, который беспокоит крупные предприятия, касается риска деиндустриализации. То есть либо банкротство, либо релокация производства, которое в промышленности, во многих её отраслях, потребляет большое количество энергии. Эти промышленные предприятия теряют конкурентоспособность по отношению к США или странам Азии.

Если крупные предприятия находятся в затруднении, это означает, что появляется больше рисков для сохранения рабочих мест.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2022 года.