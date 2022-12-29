Глава Минэнерго Шульгинов заявил о завершении полной интеграции энергосистем Крыма и остальной части России

Интеграция энергосистем Крымского полуострова и остальной части РФ завершена, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов на совещании по случаю открытия трех подстанций в Крыму.

По его словам, в данный момент энергосистема Крыма еще больше интегрируется, и благодаря мероприятиям по сетевому строительству Москвой обеспечивается независимое энергоснабжение новых российских регионов, передает ТАСС.

Ранее региональным властям РФ разрешили самостоятельно определять тарифы на электроэнергию в зависимости от объемов и структуры потребления.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, хватит ли РФ электроэнергии на всех соседей.

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