Бехати Принслу показала, как выглядит на втором триместре беременности

34-летняя супермодель Бехати Принслу с удовольствием делится с подписчиками свежим “беременным” контентом. На этот раз звезда опубликовала в своих сторис новый снимок в стиле ню, на котором продемонстрировала заметно подросший живот.

Сейчас, – написала Бехати.

В ноябре модель снялась в провокационной фотосессии. На снимках она позировала в откровенном черном белье, чулках и массивных ботинках на платформе.

О третьей беременности Бехати Принслу стало известно в сентябре. Радостную новость они с супругом Адамом Левином сообщили в социальных сетях. У пары уже есть две дочери – 6-летняя Дасти Роуз и 4-летняя Джио Грейс.

Отметим, что буквально через несколько дней после объявления о беременности на связь с прессой вышли предполагаемые любовницы Левина, с которыми тот флиртовал в сети за спиной у супруги. Сначала о романтической связи с музыкантом заявила инфлюенсер Самнер Стро, затем модель Элисон Роуз, комикесса Марика и фитнес-тренер Эшли Расселл, а позже к ним присоединилась преподаватель Левина по йоге Аланна Забель. Бехати никак не комментировала происходящее.

Адам Левин и Бехати Принслу вместе уже более десяти лет. Они познакомились в 2012-м в социальных сетях, а 19 июля 2014 года связали себя узами брака.