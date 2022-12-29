Как закрыть ипотеку быстрее в несколько раз

Некоторым в жизни палец о палец ударить не пришлось – недвижимость дали родители, да еще и наследством наградили, что можно не работать до самой пенсии. Это воспринимается детьми как должное – ведь родители должны помогать. Но так ли это?

Руслан Кирничанский в своем “Дзене” рассказал, как представители разных поколений относятся к покупке первой квартиры в ипотеку, нужна ли подросшим детям помощь от родителей. Автор статьи привел результаты соответствующего исследования и разложил все по полочкам, а также рассказал, как закрыть ипотеку быстрее.

При одобрении ипотеки банки часто учитывают величину первого взноса. Порой это гарантирует быстрое одобрение и выдачу денег по минимальному количеству документов. Все это облегчает ситуацию, но деньги на первый взнос есть не у каждого.

Банк ВТБ совместно с ВЦИОМ выяснили, что каждый второй россиянин уверен, что родители обязаны предоставить своему чаду как минимум половину стоимости первой квартиры. (среди родителей так считают 51%, среди молодых людей – 56%).

Как погасить ипотеку быстрее? Для этого есть проверенные способы.

Делать досрочные платежи хотя бы на 5-10 тысяч рублей больше. Сумма ипотеки будет снижаться быстрее.