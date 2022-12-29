Володин: Экономика России выдержала западные санкции

Он напомнил, что в Вашингтоне и Брюсселе предрекали крах российской экономики. Западные политики прогнозировали в нашей стране высочайшую инфляцию, падение курса национальной валюты до 200 рублей за доллар и обрушение ВВП на 25%.

Планы США и ЕС провалились, констатировал Володин. Спикер отметил, что все социальные обязательства перед гражданами выполняются, безработица находится на историческом минимуме.

Политик уточнил, что инфляция в России по итогам года составила 12,19%. В ряде европейских стран этот показатель выше: в Польше – 16,1%, в Латвии — 21,7%, в Венгрии — 23,1%.

Также спикер ГД обратил внимание, что ввод жилья в нашей стране составил 100 миллионов квадратных метров – это рекорд со времен СССР. Кроме того, уходящий год стал лучшим по темпам строительства дорог и сбору зерновых культур, добавил политик.

“Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Следующий год должен стать годом развития”, – резюмировал Володин.

Ранее спикер заявил об упадке Европы без российских энергоносителей. Установив потолок цен на газ и нефть, страны ЕС сами себя наказали, подчеркнул председатель Госдумы.