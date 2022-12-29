Алжир рассчитывает на партнёрство с Россией для укрепления своей обороноспособности

В контексте увеличения оборонного бюджета на вооружения и роста напряжённости в отношениях с Марокко Алжир рассматривает Россию как актив, который может укрепить обороноспособность страны, пишет Atalayar. По данным издания, страна в ближайшее время может заключить оборонные контракты с Москвой на сумму от 12 до 17 миллиардов долларов. Военные соглашения с Кремлём станут новым этапом в отношениях между Алжиром и Россией, которые продолжат укрепляться в ближайшем будущем, заключает газета.

Алжир выделил на военные нужды 20% своего бюджета на 2023 год, или $22 млрд, большая часть которых, как ожидается, пойдёт на закупку оружия, оборудования и ракет, пишет Atalayar. Сумма, выделенная на оборону, более чем в два раза превышает показатель прошлого года, что свидетельствует о нестабильности ситуации в североафриканском регионе, пишет издание.

В этом контексте президент Алжира Абдельмаджид Теббун рассматривает возможность заключения оружейных контрактов с Москвой на сумму $12 миллиардов до $17 млрд.

«Сегодня, с увеличением бюджета на вооружения и ростом напряжённости в отношениях с Марокко Теббун рассматривает Россию как актив, который может сделать его страну более сильной», — отмечается в статье. Соглашения, которые Алжир хочет подписать с Москвой, будут включать в себя приобретение современных оборонительных систем, самолётов и военных кораблей. Как напоминает газета, ещё в ноябре прошлого года министр иностранных дел Алжира Рамтан Ламамра заявил агентству Sputnik, что у двух стран «широкая программа сотрудничества, и… Алжир и РФ важны друг для друга».

Посол РФ в Алжире также отметил, что обе страны с нетерпением ждут «важных событий» и стремятся «укреплять партнёрство в области энергетики, горнодобывающей промышленности, производства и научных исследований». Однако соглашения в стратегической сфере — не единственное, что объединяет две страны, пишет издание. Как отмечает марокканское СМИ, «на горизонте вырисовывается желание Алжира присоединиться к организации БРИКС, членами которой уже являются Россия, Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка». Военные соглашения с Кремлём станут новым этапом в отношениях между Алжиром и Россией, которые, как ожидается, продолжат укрепляться в ближайшем будущем, заключает газета.