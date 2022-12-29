США не могут эффективно сдерживать Китай в Индо-Тихоокеанском регионе

Намерения США по наращиванию своей военной мощи в Индо-Тихоокеанском регионе ради защиты Тайваня запоздали, пишет Politico, ссылаясь на мнение ряда политиков и экспертов. Как отмечает издание, Китай значительно нарастил свои силы, в то время как потенциал США ограничен: Вашингтон не может эффективно поддерживать Тайвань из-за проблем с логистикой, а также украинского кризиса, отвлекающего ресурсы и внимание.



AP

США пообещали к 2023 году развернуть в Индо-Тихоокеанском регионе такое количество вооружённых сил, что Китай даже не будет рассматривать вариант вторжения на Тайвань, пишет Politico. Однако ряд политиков и союзников США считают, что все эти меры уже запоздали.

Ряд конгрессменов-республиканцев отметили, что Китай теперь располагает столь мощными ВМС, что способен бросить вызов доминированию США в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, украинский кризис и нарушения в работе глобальных цепочек поставок из-за пандемии привели к затруднению доставки необходимого вооружения на Тайвань.

«Мы на уровне риторики пообещали нарастить силы в Индо-Тихоокеанском регионе, однако это обещание противоречит тому, что происходит на самом деле», — приводит издание слова конгрессмена-республиканца Майка Галлахера, который станет председателем комитета по Китаю в новом составе палаты представителей США. С мнением Галлахера согласен Александр Грэй, возглавлявший совет по национальной безопасности при Дональде Трампе.

Начиная с 2021 года Вашингтон потратил миллиарды на различные военные инициативы в Азии, включая поддержку баз и переброску сил для сохранения «конкурентного преимущества» над Пекином, пишет Politico. Однако критики считают, что отставание от Китая слишком велико. Кроме того, стратегия Пентагона заключается в том, чтобы временно сократить число боевых кораблей, а также авиации в регионе, чтобы потом заменить их более новыми моделями. Однако проблемы при закладке новых кораблей могут помешать реализации этих планов.

Между тем, поддержка Тайваня затруднена не только из-за проблем с логистикой, отмечает Politico. Препятствия существуют и внутри американской законодательной власти: в частности, после вступления в силу указа об оборонительной политике, предусматривающего выделение грантов в $10 миллиардов на помощь Тайваню в следующие пять лет, был принят новый указ о госфинансировании, в рамках которого вся выделяемая Тайбэю помощь должна быть не в форме грантов, а в форме займов.

Тем временем Китай проводит всё более агрессивную политику в водах вблизи Тайваня, отмечает издание. Пекин закладывает новые военные корабли и активно использует ВВС: ВМС Китая уже являются крупнейшими в мире, имея в распоряжении 340 кораблей.

Положение США также усложняется из-за неясной ситуации с союзниками, пишет Politico. Большинство стран Юго-Восточной Азии вряд ли будут предоставлять помощь в случае китайской агрессии против Тайваня, поскольку опасаются ответных мер Пекина. Между тем, Госдеп США стремится обновить договоры о стратегическом партнёрстве с рядом островных государств в Тихом океане, однако этот шаг, возможно, сделан слишком поздно.