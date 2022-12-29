 

Взрывы прогремели в Киеве, Одессе и Житомирской области – Россия снова обстреливает города Украины

29.12.2022, 9:48, Новости дня
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Взрывы в четверг утром звучат в Киеве, Одессе и Житомирской области Украины, сообщают местные СМИ.

Очевидцы заявляют, что сильные взрывы слышны на северо-западе Киева, ближе к окраинам. Кроме того, около 8.20 (9.20 по Москве) прозвучал мощный взрыв, в домах на северо-западе дрогнули оконные стекла, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

Также очевидцы сообщили о взрывах в Одессе и Житомирской области на севере Украины, передает украинское издание «Вести».

Ранее в четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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