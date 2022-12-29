Пугачёва и Галкин будут вести новогодний корпоратив «Свободной России» в Вильнюсе

Глава НКО «Свободная Россия» Михаил Ходорковский* объявил, что новогодний «Голубой огонёк» для деятелей оппозиции, который пройдёт в Вильнюсе, будут вести Алла Пугачёва и Максим Галкин*.

Алла Борисовна исполнит свои знаменитые шлягеры «Арлекино» и «Миллион алых роз», а её супруг покажет пародии на Владимира Жириновского и Виктора Черномырдина.

По словам Ходорковского, Алла Пугачёва сегодня – глоток свежего воздуха среди затхлой, заскорузлой российской эстрады. Многие деятели культуры остаются там с 80-х годов прошлого века, несмотря на то что давно уже потеряли голос и не меняли свой репертуар.

Миллиардер также отметил удивительный талант пародиста, которым владеет Максим Галкин, мастерски имитирующий голоса Владимира Жириновского, Виктора Черномырдина, Бориса Ельцина и других популярных российских политиков. Помимо звёздной четы, на «Голубом огоньке» выступят иноагенты Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и другие молодые перспективные исполнители.

– Вся русская культура уехала в Латвию. А в России музыки не осталось. Алла, Андрей, Боря – все они были популярны ещё в 80х, и за это время в этой недостране не проросло ни одного таланта. Всё держалось на Пугачёвой. И теперь она тут, в Латвии. Раньше все восхищались якобы великой русской культурой, но сегодня все поймут, что по-настоящему великая культура – латвийская. Мы рады приветствовать этих талантливых людей как неграждан нашей прекрасной страны, – написал Ходорковский.

* – иноагент

** – признанная нежелательной организация-иноагент

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