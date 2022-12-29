Гладкий пучок и конский хвост: трендовые прически, которые вредят нашим волосам

В последнее время гладкие прически с пучком и конским хвостом стали модным трендом. Они действительно красивы, так как открывают лицо и делают образ элегантным. Однако такая укладка может привести к выпадению прядей, если носить ее слишком часто. В статье мы расскажем, как трендовые прически вредят нашим волосам.

Почему тугие прически вредны

К тугим прическам относится гладкий пучок, конский хвост и некоторые виды кос. Если вы носите их время от времени, то это не нанесет ущерба вашей шевелюре. Но если вы делаете их постоянно, то это может вызвать потерю волос из-за натяжения. Такое явление называется тракционной алопецией.

Тугие прически вызывают напряжение в волосяной луковице. Со временем пряди ослабевают и начинают выпадать. Затем потенциал фолликулов истощается, и новые волоски перестают отрастать.

Бывают случаи, когда тугое стягивание шевелюры буквально выдирает пряди из фолликула. На месте вырванного волоса образуется повреждение. Затем происходит процесс заживления и рубцевания. На месте образовавшегося рубца рост волос прекращается.

Если истощение и повреждение фолликулов продолжается длительное время, то на шевелюре образуются зоны со сломанными волосами или участки облысения. Чаще всего они появляются около висков, лба, а также в области темени.

Вред наращивания

Вред шевелюре может нанести и частое наращивание прядей. Вашим волосяным фолликулам приходится выдерживать дополнительный вес наращенных волос. Это тоже может стать причиной тракционной алопеции.

Поэтому наращивание нельзя делать слишком часто. Необходимо дать волосам отдохнуть и полностью восстановиться, прежде чем приступать к новой процедуре.

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Студентка полицейской академии Вьетнама рассказала, как ухаживает за кожей лица

Как уменьшить вред

Идеальным вариантом был бы отказ от тугих причесок. Но далеко не все женщины готовы на этот шаг. Им не хочется расставаться с трендовыми гладкими укладками.

В этом случае вы можете попытаться уменьшить вред от таких причесок. Для этого необходимо свести к минимуму время натяжения волос.

Специалисты рекомендуют делать такие прически только на выход. Дома следует ходить со свободной укладкой или распущенными прядями. Это позволит волосяным фолликулам отдохнуть и восстановиться.

При создании прически не следует использовать эластичные резинки. Они усиливают натяжение волос.

По возможности не подвергайте шевелюру воздействию агрессивных химических веществ и высокой температуры. Эти факторы усиливают алопецию.

Как обнаружить потерю волос

Тракционную алопецию можно обратить вспять, но только если она обнаружена достаточно рано, а волосяные луковицы еще не повреждены окончательно. Если не заниматься лечением этой проблемы, то потеря прядей становится необратимой. В этом случае может помочь только пересадка волос.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Поэтому очень важно выявить тракционную алопецию на ранней стадии, когда участки облысения еще не видны. Ее симптомы следующие:

покраснение и болезненность кожи головы; жжение при мытье шевелюры; зуд и шелушение; появление волдырей или гнойничков.

Эти признаки указывают на то, что ваши волосяные фолликулы повреждены. Но у вас еще есть возможность исправить ситуацию. Вам необходимо задуматься о смене прически и хорошем уходе за волосами.

Что можно сделать в домашних условиях

Чтобы предотвратить дальнейшее развитие тракционной алопеции, полностью откажитесь от тугих причесок. Старайтесь как можно чаще распускать пряди. Если вы привыкли собирать волосы, то сделайте свободный пучок или низкий хвост.

Вам следует также пересмотреть уход за волосами. Используйте шампуни с витаминами и биотином. Эти ингредиенты наполнят волосяные фолликулы питательными веществами и помогут прядям быстрее отрастать.

Если кожа на голове зудит и шелушится, а также покрывается гнойничками, то попробуйте противогрибковые шампуни. Они устранят дискомфорт и предотвратят инфицирование ранок.

Когда нужно обращаться к специалисту

Если домашние способы не помогают, и выпадение прядей продолжается, то обратитесь к трихологу. В наши дни существуют эффективные способы лечения этой проблемы.

Специалист может назначить вам инъекции местных средств, восстанавливающих рост волос. Этих препаратов не стоит опасаться. При местном применении они не оказывают системного действия на организм.

Также трихолог может вам назначить антибактериальные средства для предотвращения заражения ранок и стероидные лекарства для снятия отеков на поврежденных участках. Эти препараты тоже вводятся местно.

После окончания курса лечения волосы отрастают в среднем в течение 6 месяцев. В более сложных случаях этот процесс может занять около 1 года.

В запущенных ситуациях, когда фолликулы повреждены необратимы, используется пересадка волос. Она поможет восстановить первоначальный внешний вид шевелюры.

Заключение

Будьте осторожны с тугими прическами. Делайте их лишь изредка. Почаще ходите с распущенными волосами. Это предотвратит развитие тракционной алопеции и поможет сохранить волосяные фолликулы здоровыми.