 

Kislovsky: В столичном ресторане еду соединили с искусством и стихиями

29.12.2022, 8:50, Разное
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Речь идет о проекте в Большом Кисловском переулке, который заработал несколько месяцев назад. Приставка “арт” в данном случае вовсе не случайна. Внутри представлены подлинные скульптуры модного Джерарда Маса, который так любит “переносить” красавиц эпохи Возрождения в наши дни, а еще вполне себе актуальные NTF творения цифровой художницы Meta Rite, большой поклонницы “русского метафутуризма”. Вкупе с панорамными окнами дореволюционного московского особняка, дубовыми панно, каскадными хрустальными люстрами в дизайнерских полусферах и мебелью в стиле ар-деко, они успешно создают внутри ресторана особую “художественную” атмосферу. Но главное в Kislovsky, конечно, еда.

За кухню отвечает Илья Карпаев. Интернациональное меню получилось довольно просторным, но без излишеств и крайностей. На закуску здесь предлагают камчатского краба со шпинатом и соусом из настойки васаби, каспийского залома с чесночным картофелем, авокадо гриль с угрем унаги в ореховом соусе и томленых рапанов с гратеном из картофеля.

На горячее подают жареного муксуна с ростовскими кабачками и соусом из анчоусов, Пожарскую котлету с соусом тартар, стейк из языка теленка со сморчками в угольных сливках и седло ягненка с запеченным баклажаном. В самостоятельные разделы выведены паста с ризотто (стоит обратить внимание на то, которое с боровиками и воздушным кремом из пармезана), а также морепродукты из аквариума и с ледника (устрицы, ежи и креветки здесь отличного качества).

Помимо основного в ресторане действуют еще два специальных меню. Первое – сезонное, с оливье, заливным, наваристой бараньей похлебкой и пельменями. Впрочем, даже самые “простые” блюда в нем соответствуют уровню fine dining. Так оливье готовят с крабом и черной икрой, мимозу – с копченым угрем, заливное – с осетриной и сахалинской креветкой, а пельмени – с мясом косули и фермерской сметаной.

Второе – концептуальное. Оно сконструировано в виде четырех сетов, собранных вокруг четыре стихий. Например, “Вода” представлена карпаччо из гребешка со свежей малиной, теплым осьминогом с оливками и печеным картофелем, филе палтуса с томлеными томатами и соусом из раков и десертом из нескольких видов мусса, миндального крамбола и икры на белом вине. Остальные построены примерно по тому же принципу. В “Земле” найдется отличный зеленый салат с авокадо и зернистым творогом, в “Огне” – сочные татаки из говядины с черной икрой и мильфеем из бородинского хлеба, а в “Воздухе” – филе утиной грудки с кукурузным пирогом и соусом из горной вишни.

Отдельного упоминания заслуживает сервировка каждого блюда – стильная, тонкая, изящная и по-настоящему эстетская.

Средний счет – 3500 рублей.


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