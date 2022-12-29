“Может упасть и отрезать мне ноги”: как одинокая женщина своими руками построила дом

Жительница Белоруссии Алеся рассказала свою удивительную историю жизни, которая вдохновляет миллионы ее подписчиков на ежедневные подвиги, в первую очередь, над собой.

История минчанки Алеси началась из детства. Мать мечтала жить в своем доме, и однажды купила какую-то старую рухлядь, которую восстанавливали всей семьей. Дочь выросла, стала матерью, начала зарабатывать деньги и поняла, что энергию ей девать некуда. Тогда она взяла бревна и глину на своем участке… и начала строить дом сама. Мужчины на тот момент у нее не было, иногда помогал лишь сосед.

Масштабы строительства поражают – не верится, что все это одинокая женщина смогла построить сама. На кадрах Алеся распаковывает огромную пилу и радуется как ребенок ее внушительным размерам и характеристикам.

“Я конечно побаивалась ее, потому что это опасная тема, но и лобзик может упасть и отрезать мне ноги. Но этого не случилось. У меня торцовка, есть фрезер еще профессиональный. У меня еще деревообрабатывающий станок. Все говорили: “Алеся, топишь пальцы!” Но они у меня все есть”, – рассказывает минчанка.

Так что пока люди маются от скуки и депрессии, минчанка Алеся возводит дом для круглогодичного проживания из практически подручных материалов. Дрова из ольхи, сетка-рабица и обычная глина — вот ее “лего”, которое стоит копейки, но при этом позволяет воплощать смелые мечты. Несмотря на тяжелый физический труд, чувствует она себя не рабом стройки, а настоящим художником.