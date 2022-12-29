Большинство немцев с тревогой ждут 2023 год

Лишь 35% немцев верят, что 2023-й год будет счастливым, пишет Handelsblatt, ссылаясь на данные соцопросов. Большинство испытывают беспокойство по поводу грядущего года. По словам социологов, ментальное состояние людей отягчено украинским кризисом и его последствиями.

Лишь немногие немцы с оптимизмом смотрят в 2023-й год, пишет Handelsblatt, ссылаясь на опрос, проведённый институтом исследования общественного мнения Ipsos. По результатам опроса, лишь 35% респондентов верят в то, что следующий год будет счастливым. Для сравнения, в 2021 году доля оптимистов составляла 53%, а в 2020 году — 56%.

При этом результаты схожего опроса, проведённого гамбургским фондом исследований будущего, показал, что 64% немцев ждут 2023-й год с беспокойством, пишет Handelsblatt. По словам экспертов фонда, десять лет назад этот показатель был в два раза ниже.

Кроме того, большинство немцев негативно оценили прошедший год, пишет Handelsblatt: 61% опрошенных назвали 2022-й год «худшим за долгое время». По мнению исследователя Хорста Опашовски, на ментальное состояние людей сильно влияют украинский кризис и его экономические последствия. Опашовски также отмечает, что 90% немцев беспокоятся по поводу растущего разрыва между бедными и богатыми.

Что касается разделения по возрастам, то наибольший уровень тревоги наблюдается у граждан в возрасте от 55 лет и старше, пишет Handelsblatt. Перевес оптимистов зафиксирован только в возрастной группе от 14 до 24 лет. Как отмечает Опашовски, многие немцы возлагают надежды на государство, однако и сами готовы пойти на личные меры: 70% опрошенных заявили, что в будущем году будут более экономны и снизят уровень потребления.