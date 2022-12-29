 

Прокремлевское мнение: Попытка Запада использовать Украину против России привела к расколу внутри ЕС

29.12.2022, 8:44, Разное
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Попытка Запада использовать Киев для подступа к российским границам провалилась, но что ещё хуже, она привела к расколу внутри ЕС. Как пишет «Политика», украинский конфликт показал, что, похоже, странам наскучил проект, начатый 25 марта 1957 года в виде Европейского экономического сообщества.


AP

Попытка Запада использовать Украину для подступа к российским границам провалилась, но что ещё хуже, эта попытка привела к расколу внутри Европейского союза, главного американского союзника. Как пишет «Политика», правительству в Киеве не только не удалось завоевать симпатию европейцев, но многих украинская власть даже оттолкнула от себя. И всё это в основном ради бессмысленного конфликта, который Киев ведёт ещё с 2014 года.

Как отмечает автор статьи, любой конфликт заканчивается переговорами, и украинский не будет исключением. Уже сейчас можно предположить, чем он может завершиться: Украина точно останется без Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей. Всё остальное привело бы к катастрофе непредсказуемых масштабов. Предложат ли Украине, по крайней мере её части, оставшейся вне российского влияния, в качестве утешения членство в НАТО, пока неясно. 

На скорое вступление в Европейский союз шансы, если судить по заявлениям некоторых европейских лидеров, тоже весьма призрачны. Нельзя забывать, что своё слово тут скажут Польша, Венгрия, Румыния, которые уже всерьёз присматриваются к украинским регионам, считая их «исторически» своими.

«Но ещё остаётся вопрос, а можно ли было избежать всего этого. Ясно, что 65 миллиардов долларов, обещанных Владимиру Зеленскому, очень помогли бы Украине в мирной обстановке поднять свою экономику. Правда, тогда производители оружия с западной стороны Атлантики не получили бы огромные прибыли, а не будем забывать, что именно они являются ключевыми игроками в любом военном конфликте», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что Украине пригодилась бы и помощь европейцев, однако они, бездумно приняв санкции против России, сами себе выстрелили в ногу. В итоге все деньги оказались выброшены впустую: промышленные объекты разорены, разрушена инфраструктура, пострадали невинные мирные жители.

«Когда Великобритания вышла из Европейского союза 31 января 2020 года, мало кто подозревал, что последствия этого шага будут столь долгоиграющими. Оставшись брошенным на произвол судьбы, Европейский союз оказался в тупике. Швы, которые десятилетиями скрепляли государства, только оправившиеся от больших войн, начали лопаться. В этом, конечно, нет вины Великобритании, которая желала более крепкого союза с заокеанскими Соединёнными Штатами Америки, или остальных государств на континенте. Просто проект, начатый 25 марта 1957 года в виде Европейского экономического сообщества, им наскучил», — заключает автор сербского издания.


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