 

Мировые цены на нефть продолжают снижение

29.12.2022, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мировые цены на нефть продолжают уверенное снижение. Возможно из-за опасений сокращения спроса.

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.55 снижались на 0,24%, достигая 83,79 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,19%, до 78,81 доллара (в марте цена достигала 127,98 долларов США, а с июня наблюдается постоянный спад).

Торги свидетельствуют о том, что трейдеры следят за эпидемиологической ситуацией в Китае, где с начала ноября фиксируются вспышки коронавируса. При этом власти страны объявили, что с начала января хотят смягчить требования для въезда. Однако в результате ряд стран наоборот решили ужесточить требования для прибывающих из Китая лиц.

В связи с ожидаемым ослаблением ограничений в Китае эксперты предупредили о риске новой волны заболеваемости COVID, что может сократить спрос на нефть, ударив по ценам.

Кроме того, Американский институт нефти (API) отчитался, что коммерческие запасы сырья в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей. В четверг минэнерго США опубликует данные по недельным запасам в стране. И прогноз предполагает снижение на 1,5 млн баррелей, до 416,7 миллиона.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08.21 / Российский рынок акций открылся ростом

07.03.21 / Украинка Магучих стала чемпионом Европы по легкой атлетике в прыжках в высоту

24.06.21 / Insider – США не успеют привить 70% взрослого населения до Дня независимости

10.09.20 / Швеции грозит яростный ответ от «русского медведя» на размещение «волков» НАТО

26.10.20 / В Германии оценили предложение Путина о моратории на РСМД в Европе

26.10.21 / У Меркель закончились полномочия канцлера ФРГ. Ее попросили продолжить деятельность до избрания нового правительства

04.09.21 / Пожар в киевском костеле Святого Николая. Стала известна причина

21.08.20 / Байден выступит с программной речью на съезде Демократической партии

31.03.21 / Степанов анонсировал поставки около 5 млн доз вакцин в апреле и мае

23.07.20 / Кремль не согласился с негативной оценкой новаций в природоохранном законодательстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика