Мировые цены на нефть продолжают снижение

Мировые цены на нефть продолжают уверенное снижение. Возможно из-за опасений сокращения спроса.

Цена мартовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.55 снижались на 0,24%, достигая 83,79 доллара за баррель, а февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,19%, до 78,81 доллара (в марте цена достигала 127,98 долларов США, а с июня наблюдается постоянный спад).

Торги свидетельствуют о том, что трейдеры следят за эпидемиологической ситуацией в Китае, где с начала ноября фиксируются вспышки коронавируса. При этом власти страны объявили, что с начала января хотят смягчить требования для въезда. Однако в результате ряд стран наоборот решили ужесточить требования для прибывающих из Китая лиц.

В связи с ожидаемым ослаблением ограничений в Китае эксперты предупредили о риске новой волны заболеваемости COVID, что может сократить спрос на нефть, ударив по ценам.

Кроме того, Американский институт нефти (API) отчитался, что коммерческие запасы сырья в стране за неделю, завершившуюся 23 декабря, сократились на 1,3 млн баррелей. В четверг минэнерго США опубликует данные по недельным запасам в стране. И прогноз предполагает снижение на 1,5 млн баррелей, до 416,7 миллиона.