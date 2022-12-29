Следователи провели обыски по делу депутата Госдумы Ильи Пономарева о фейках о ВС России

Следственный комитет провел обыски у бывших муниципальных депутатов Москвы по делу, возбужденному в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков об использовании ВС РФ.

Против признанного иноагентом депутата Госдумы Ильи Пономарева возбудили уголовное дело за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В связи с делом в семи городах РФ у администраторов ряда Telegram-каналов и бывших муниципальных депутатов Москвы проведены обыски.

Ранее заочно арестованного за фейки о Вооруженных силах РФ экс-депутата Госдумы Илью Пономарева объявили в розыск.

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