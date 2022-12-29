Глава Минцифры Шадаев предложил принудительно лицензировать зарубежное ПО

В РФ необходимо создать отдельный механизм принудительного лицензирования зарубежного программного обеспечения для дальнейшего использования ранее закупленного софта даже после ухода разработчика из страны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

Шадаев во время онлайн-диалога с участниками отрасли предложил создать условия, при которых бизнес мог бы использовать зарубежный софт разработчика, который ушел из страны, пишет «Коммерсант».

Глава Минцифры считает, что необходимо создать отдельный механизм для добросовестных пользователей, а также отметил, что такая инициатива прорабатывается ведомством в закрытом режиме, а перспектива обсуждается с участниками ИТ-отрасли. Предполагается, что российские клиенты будут перечислять оплату на специальный счет, деньги с которого будут перечислены правообладателям по первому требованию.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что у 80% зарубежного софта есть российские аналоги, но российские компании тратят в год примерно 200 млрд рублей на иностранное ПО.

До этого российские разработчики выступили против «принудительного лицензирования» иностранного ПО – использовании контента из «недружественных» стран фактически без разрешения правообладателя.

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