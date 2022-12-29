Мнение: Падение

Экспорт российской нефти морским путем снизился в декабре на 22% по сравнению со средними показателями за текущий год, – WSJ

Два очевидных объяснения. «Поворот на восток» – дело не просто не быстрое, а очень не быстрое. Европейский рынок раскрывался для России столетиями, хотя российское руководство умудрилось профукать его буквально за несколько лет, пустив по ветру века российской истории. Ломать, как известно – не строить. Особенно, если умом скорбны.

Азиатский рынок по щелчку пальцев не раскроется. Нет ни связей, ни авторитета, ни встречного интереса. В общем, «поворот на восток» – дело многих поколений, даже не лет и не десятилетий. Поэтому падение экспорта (настоящее падение) еще впереди.

Второе объяснение – та самая инфраструктура. Транспортное плечо увеличилось кратно. А по ряду направлений – чуть ли не на порядок. Соответственно, требуется кратное увеличение транспортных мощностей. С математикой спорить сложно, даже если ты Архистратиг. А вот с мощностями дела обстоят неважно. Что-то там такое рассказывали про купленные сто ржавых под списание танкеров. Но этого не просто мало, а очень мало при складывающихся обстоятельствах.

Поэтому все объективные обстоятельства за существенное падение экспорта. И ничего с этим не поделаешь.

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