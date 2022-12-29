Засуха, пожары, град — в 2022 году на Францию обрушились последствия климатического кризиса

В 2022 году каждый француз смог ощутить реальные последствия климатического кризиса, которые вышли на новый уровень, пишет France info. Рекордная засуха, несколько периодов интенсивной жары, лесные пожары, сильнейшие ураганы и град диаметром 10 см наглядно продемонстрировали, к чему приводит глобальное потепление, вызванное деятельностью человека.



AP

Франция в 2022 году сполна ощутила на себе последствия климатического кризиса, рассказывает France info. С начала индустриальной эпохи средняя температура по стране поднялась на 1,7 °С из-за глобального потепления, вызванного деятельностью человека, а за прошедший год оно привело к явлениям, которые не наблюдались до этого. Из-за них климатический кризис напрямую повлиял на жизнь каждого француза.

Если 2019-й и 2020 год были засушливыми, что 2022 год можно назвать «исторически или исключительно» засушливым, «даже если хорошо известно, что в ближайшие 10, 20 или 30 лет такая ситуация будет повторять всё чаще», заверяет Режи Тэсн, глава департамента водного цикла в Национальной федерации коллективов концессий и управления. По его словам, нынешний год стал первым как по размаху, так и по продолжительности и последствий для природы.

Как напоминает издание, с конца 2021 года малоснежная зима во Франции привела к недостатку грунтовых вод. С января по март 2022 года по всей стране дефицит оценивался примерно в 40%. С марта Режи Тэсн получал оповещения об этой проблеме из множества регионов. С приходом весны эксперты надеялись на «полезные» дожди, без которых не получится справиться с возможной жарой, однако дождей почти не было. Префектура департамента Вар с начала апреля объявила о начальном уровне опасности по всему департаменту. На юге департамента Эн пришлось ограничивать расход воды. «Нам объявили об этом 1 апреля, когда мы уже посадили все наши посевы… Нельзя, щёлкнув пальцами, изменить севооборот», — жаловался в эфире France 2 фермер Роман Жорж, которому запретили поливать кукурузу с 9 до 20 часов. Через две недели уровень опасности подняли, а другие префектуры одна за другой принимали указы о контроле за обстановкой.

«Тогда мы поняли, что если не начнёт лить дождь, наступит крайне тяжёлая засуха», — вспоминает Режи Тэсн. Его опасения подтвердились, когда май стал самым засушливым за всю историю наблюдений, а лето с его периодами сильной жары подписали приговор почве и растительности. Июль 2022 года стал самым засушливым месяцем с начала наблюдений в 1959 году. В разгар лета ни один французский департамент и Корсика не смогли избежать засухи. Министр экологический преобразований Кристоф Бешю подтвердил, что недостаток необходимых стране осадков оценивается в 88%.

Радиостанция France Bleu Loire ocean отмечает, что уровень реки Луары понизился настолько, что в некоторых местах её можно перейти пешком. Вердонское ущелье теперь не узнать и туда впервые закрыли доступ катерам. Читатели France info делились своими шокирующими наблюдениями: в одной из деревень департамента Крёз исчезла вода, а в лесу департамента Дё-Севр мёртвые листья полностью высохли и ломаются под ногами, «как чипсы».

Снабжение питьевой водой настолько осложнено, что власти прибегают «к отключениям воды, особенно в маленьких городах», рассказывает Режи Тэсн. По его словам, в подавляющем большинстве случаев местные жители справляются с трудностями, в том числе кустарным способом — например, доставляя воду на грузовиках в крошечные деревушки. Администрация города Со раздаёт жителям по два литра воды в день. «Мне бы хотелось верить, что 2022 год разделит время на «до» и «после», — поделился с телеканалом своими мыслями Режи Тэсн. — Разумеется, специалисты по водным ресурсам, в области охраны окружающей среды, люди, которые читают исследования и обзоры, не были удивлены. Но их предупреждения почти не слышали, потому что считали теоретическими. На этот раз засуха коснулась жизни политиков, предприятий, горожан… Будем надеяться, что рост сознательности преобразуется не в страх, а в действия, особенно в экономию ресурсов, как мы уже делаем с энергоресурсами».

Кроме высоких температур и засухи 2022 год был отмечен расширением зон возникновения пожаров. Уже на выходных 25 и 26 мая в департаментах Приморские Альпы и Буш-дю-Рон начались возгорания. Заместитель директора пожарной службы в департаменте Эро полковник Сильван Бессон добавляет, что очаги обнаружили и в департаментах севернее Луары, которые на протяжении многих лет не представляли проблем. В департаментах на севере и востоке Франции, принимая во внимание изменения климата, пожарные тоже готовятся бороться с лесными возгораниями.

В Восточных Пиренеях ещё до наступления лета в огне погибло 50 гектар леса, также множество очагов возникает рядом с Нимом. 13 июня пламя уничтожает лесной кэмпинг в городе Ле-Гро-дю-Руа. 12 июля, в начале второго периода жары, сообщается о двух пожарах в Ла-Тест-де-Бюш и Ландира. «Два крупных лесных пожара одновременно. На моей памяти такого не случалось», — заметил пожарный Фабьен Лонго France 3. Спустя пару месяцев мэр Ла-Тест-де-Бюш рассказал телеканалу, что когда он осматривал местность на самолёте спасательных служб, ему «казалось, что он смотрит фильм о войне во Вьетнаме».

Пожары начались даже в Бретани, а конкретно на горном массиве Мон д’Арре — «одном из самых влажных мест во Франции», по словам фотографа Матьё Риврена. Температура приближалась к 40 °С, когда 18 июля в нескольких километрах от него начался пожар. Он вспоминает, что шведские бомбардировщики, пытающиеся потушить пламя, воспринимались в этой зоне как элемент научной фантастики. «Люди останавливали машины, некоторые плакали, стоя на краю дороги, — рассказывает Риврен. — Я долго наблюдал, как огонь перекидывается с горы на гору, я не мог себя заставить снимать происходящее. Это была не паника, а что-то вроде психологического блока, оцепенения».

«В этом году природные пожары приобрели особенно широкий размах», — констатирует руководитель пожарного департамента Национального управления лесного хозяйства Жан-Луи Пестур. Он отмечает, что предварительные прогнозы уже указывали на опасность распространения пожаров на запад, север, центр и северо-запад страны и их приняли во внимание, однако в ведомстве не подозревали, как быстро будет меняться ситуация. «Долгое время климат менялся очень медленно, и мы смотрели на вещи как на что-то неизменное, — объясняет Пестур. — Теперь мы поняли, что нужно быть более оперативными, а это чрезвычайно трудная задача в масштабах леса». Он подчёркивает, что осознание проблемы привело к увеличению средств, направляемых Национальному управлению лесного хозяйства и пожарным для защиты лесов: в следующем году к €15 миллионов дополнительно выделят ещё €10 млн.

Подходящий к концу 2022 год также запомнится необычайно сильными ураганами. 20 мая в городе Ле-Биньон-дю-Мэн на северо-западе Франции во время занятий под ударами града обрушился потолок школы. Спустя три дня рано утром жители Жардра, Линара и Ньора на западе страны проснулись от оглушительного грохота: по крышам зданий и машин барабанили градины 7 см в диаметре. В центральном департаменте Пюи-де-Дом жители описывают «впечатляющую и небывалую» грозу, в то время как в Шатору градины свыше 10 см в диаметре повредили 250 зданий и 1 тыс. машин.

Рост температур долгое время способствовал созданию метеорологических условий, благоприятных для образования огромных градин. Директор департамента природных катастроф в страховом агентстве Swiss Re Тамара Сойка в своём блоге утверждает, что события весны и лета 2022 года привели к «беспрецедентному ущербу, особенно из-за града». Она приводит данные Французской федерации страховщиков, которые оценивают ущерб в €4,8 млрд.

Согласно данным государственной организации Météo France, «в июне 2022 года произошло 206 229 ударов молний», что стало самым высоким показателем для июня за период с 1997-го по 2022 год. Не удалось избежать жертв: 18 августа в обрушившемся на Корсику урагане погибло пять человек. Исследование климатолога Давида Фаранда показывает, что этот ураган возник из-за аномально тёплых вод Средиземного моря. В журнале Национального центра научных исследований сообщается, что в разгар жары температура моря на 5 градусов превышала норму и приближалась к 30 °С. Как объясняют учёные, в результате перегрева моря в атмосфере собирался водяной пар, который и привёл в свою очередь к разрушительным ураганам. Таким образом, природные явления напрямую связаны с климатическими изменениями, вызванными деятельностью человека, пишет в заключение France info.