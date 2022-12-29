 

Разврат в кругах интеллигенции: пьеса о романе Герцена с женой Огарева

29.12.2022, 6:02, Разное
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Новый
художественный руководитель театра “Школа современной пьесы” Дмитрий
Хананович Астрахан дал интервью известному ютуб-каналу. Вместе с ведущим
Давидом Виннер режиссер обсудил что такое хорошее кино, каким должен быть демократический
театр и какие премьеры ждать зрителям в 2023 году.

Одной из самый интересных
постановок обещает стать пьеса об отношениях Александра Герцена с женой своего
коллеги и сооснователя журнала “Колокол” Николая Огарева. Середина XIX века, моральные устои главенствуют
в обществе. Ни одно событие не может подорвать репутацию молодых демократов. Но личная жизнь сложилась иначе — Герцен нашел счастье с замужней женщиной. При этом, сам Огарев знал об этой связи. Его отношения с женой уже были завершены. К сожалению, развод был бы отвергнут обществом.

“Иначе всех
левых диссидентов обвинили бы в разврате. Они бы спровоцировали саму идею.
Чтобы не дать повод для скандала, они скрывали. Там целая история, по сути
драматическая”, — описывает непростую ситуацию в кругах интеллигенции Дмитрий
Хананович.

Режиссер пока не
назвал дату премьеры спектакля, но зрители в комментариях уже с нетерпением
ждут нового театрального сезона “Школы современной пьесы”.


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