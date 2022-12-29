Экс-офицер бундесвера обвинил главу Минобороны ФРГ в некомпетентности

Ответственность за непрекращающийся поток неудач бундесвера несёт лично министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, пишет Focus Online, ссылаясь на слова анонимного бывшего высокопоставленного офицера немецкой армии. Военный отметил, что Ламбрехт не хватает компетенций для управления своим ведомством: кроме того, за целый год она не сумела окружить себя командой эффективных профессионалов.



AP

Поток негативных новостей из Минобороны ФРГ не иссякает, пишет Focus Online. После недавнего известия о массовых неполадках у БМП «Пума» комитет бундестага по бюджету решил последовать рекомендации оборонного ведомства и выделить €850 миллионов на модернизацию 143 армейских транспортных средств — несмотря на то что счётная палата ФРГ ещё в сентябре рекомендовала не делать этого, ввиду того что система не обладает достаточным уровнем технической готовности.

По мнению одного из бывших высокопоставленных офицеров бундесвера, ответственность за частые провалы несёт лично министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт, пишет Focus Online. «Во время вооружённого конфликта мы не можем позволить себе, чтобы руководящие посты занимали дилетанты», — приводит издание слова офицера, пожелавшего остаться анонимным.

По словам военного, нехватка познаний не является главной проблемой Ламбрехт: куда важнее то, что она не смогла окружить себя командой эффективных экспертов. «Поведение Ламбрехт показывает, что даже спустя год после назначения на пост министра ей не хватает компетенций организовать сложный процесс управления, необходимый бундесверу», — заявил экс-офицер.

Неспособность Ламбрехт занимать руководящую позицию также повлияла и на распределение дополнительного финансирования для бундесвера, о котором Олаф Шольц объявил спустя четыре дня после начала спецоперации РФ на Украине. В частности, экс-офицер отметил, что Германия быстро поставила Украине необходимые вооружения и экипировку, однако не смогла оперативно восполнить возникшие из-за этого пробелы.