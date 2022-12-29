Минобрнауки назвало дату начала обучения по военной подготовке в вузах

Минобрнауки РФ рекомендует вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательную программу с 1 сентября 2023 года, сообщили в министерстве.

«Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что вузы сами должны разрабатывать образовательные программы, формировать учебный план и распределять дисциплины по курсам. Вуз будет самостоятельно принимать решение о включении модуля в образовательную программу.

«При этом модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки. Также он может преподаваться в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», – отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что курс не подразумевает каких-либо ограничений по его изучению для женщин.

О создании курса по основам военной подготовки Минобрнауки сообщило 23 декабря.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров.

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