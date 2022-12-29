 

Минобрнауки назвало дату начала обучения по военной подготовке в вузах

29.12.2022, 5:35, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минобрнауки РФ рекомендует вузам включить курс по основам военной подготовки в образовательную программу с 1 сентября 2023 года, сообщили в министерстве.

«Модуль рекомендуется к включению в образовательные программы с 1 сентября 2023 года», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что вузы сами должны разрабатывать образовательные программы, формировать учебный план и распределять дисциплины по курсам. Вуз будет самостоятельно принимать решение о включении модуля в образовательную программу.

«При этом модуль не ограничен возможностью его включения исключительно в программы военной подготовки. Также он может преподаваться в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», – отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что курс не подразумевает каких-либо ограничений по его изучению для женщин.

О создании курса по основам военной подготовки Минобрнауки сообщило 23 декабря. 

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании новых военных учебных центров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.06.21 / Loboda отреагировала на заявление Крапивиной о прекращении сотрудничества

20.11.21 / В Нацбанке оценили возможное влияние тысячи гривен за вакцинацию на инфляцию в Украине

06.02.22 / Кулеба: Не верьте апокалиптическим прогнозам. Враг должен бояться нас, а не мы его

02.10.20 / Пригожин «обалдел» от новости о втором сыне Рудковской и Плющенко

20.10.20 / В США назвали условия для перезагрузки отношений с Россией

09.12.21 / “Дед Мороз мечты”, “Грудь как у девочек”. Муж Наташи Королевой Тарзан засветил голый пах в мужской компании

25.11.20 / “Что-то пошло не так”. Пассия Каминского объявила о расставании с ним

01.10.21 / Тренер “Шерифа” Вернидуб: Готов ли я приехать работать в Россию? Нет. Я люблю Украину и готов положить голову за нее

22.08.21 / Зеленский анонсировал переговоры министров энергетики Украины, США и Германии 23 августа

05.07.20 / Командующий ВМС Украины назвал мины “колоссальной угрозой” судоходству в Черном море

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика