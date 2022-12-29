Лавров объяснил, почему США не разрешают Украине вести мирные переговоры

Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Лавров напомнил, что Россию обвиняют в отказе от переговоров с Украиной, хотя российский лидер Владимир Путин многократно говорил, что Россия не отказывается, но нет никаких серьезных предложений, передает ТАСС.

«Пример стамбульской истории со всей очевидностью показывает, что и в тот раз им ударили по рукам и сказали: «Рано, рано, вы еще пока Россию не истощили до той стадии, когда нам, американцам, покажется, что это уже достаточно», – сказал Лавров.

Министр отметил, что постоянно выдвигаются новые условия, «говорят, что Киев-то готов, Россия не хочет – это делается на голубом глазу на фоне того, что Киев заявляет, что никогда он и за стол не сядет, пока не освободим наши исконно украинско-крымские земли и прочее. А сейчас уже говорят, что и за стол не сядем, пока Россия не капитулирует, а (глава МИД Украины Дмитрий) Кулеба заявил, что пока (Россия) не заплатит репарации».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении Киева провести к концу февраля «мирный саммит» предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве посредника. Как отметил Кулеба, Россию на такой саммит стоило бы приглашать только после якобы необходимого международного суда.

Гутерриш согласился принять роль посредника на «мирном саммите» вокруг ситуации на Украине. Однако генеральный секретарь ООН подчеркнул, что займет данную позицию исключительно в случае согласия всех сторон.

Напомним, что Кремль отверг возможность переговоров с Украиной на условиях Киева. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва всегда ориентировалась только на свои условия и здравый смысл.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил о том, что если Украина не выполнит российские требования и продолжит «бессмысленное сопротивление», то ее демилитаризацию и денацификацию обеспечит армия России.

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