 

Вучич: Баррикады на севере Косово начнут разбирать 29 декабря

29.12.2022, 5:35, Новости дня
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Баррикады на севере Косово и Метохии начнут разбирать в четверг, 29 декабря, сообщил президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи в городе Рашка.

Вучич объявил, что разбор баррикад начнется утром четверга. По его словам, процесс это непростой, сделать все за два часа не получится. Разобраны баррикады будут в срок от 24 до 48 часов, сказал он.

При этом президент Сербии заявил, что недоверие к Приштине не ушло, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что не позволит играть с жизнями сербов.

Ранее Вучич выразил российским властям благодарность за политическую поддержку по вопросу Косово и Метохии в период обострения конфликта в регионе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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