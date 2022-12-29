Irish Examiner – сырость и перенаселение — украинские беженцы пожаловались на жизнь в Ирландии

Беженцы с Украины недовольны условиями проживания в Ирландии. Среди прочего их не устраивает то, что им ежедневно приходится преодолевать большое расстояние, чтобы поесть, а также беспокоит плохая вентиляция и слишком большое количество постояльцев в предоставляемом им жилье, пишет Irish Examiner.



AP

Украинские беженцы в Ирландии жаловались, что им приходится ежедневно ходить за километр от их центра проживания, чтобы поесть. Другие сетовали на то, что они вынуждены принимать душ на улице, пишет Irish Examiner со ссылкой на осенние доклады Департамента по равноправию, инвалидности, интеграции, делам детей и молодёжи.

Ещё одна жалоба, полученная ведомством, касалась неудовлетворительного проветривания помещений и перенаселённости. В ней также указывалось на отсутствие зоны отдыха для взрослых и детей, отмечает издание.

«Плохая вентиляция, и в некоторых номерах нет окон. Душевые находятся на открытом воздухе и под брезентом. Нет подходящего места для хранения одежды или вещей, а также возможности уединиться», — говорится в документе.

С начала конфликта в Ирландию прибыло более 60 тыс. украинцев. Многие из них проживают в расположенных в разных уголках страны 500 гостиницах, которые используются в качестве центров размещения, поясняет издание.

Координатор благотворительной организации Ukraine Civil Society Emergency Response group Эмма Лейн-Споллен заверила Irish Examiner, что подавляющее большинство центров работают «безукоризненно». Вместе с тем она признала: в некоторых случаях украинцам действительно приходится жить в «очень плохих условиях, включая сырость и плесень».

Более того, по словам Лейн-Споллен, некоторые беженцы не спешат жаловаться на подобные неудобства, потому что опасаются выселения. Для решения этих проблем необходимо иметь достаточные ресурсы для надзора за 500 центрами, подчеркнула она.