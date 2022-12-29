Guardian – «удалить и не загружать» — в палате представителей конгресса запретили TikTok

Американские власти продолжают борьбу с популярной китайской платформой TikTok. Членам и работникам нижней палаты конгресса запретили использовать приложение на любых служебных устройствах из соображений безопасности, пишет The Guardian.



AP

В США продолжает расти политическое давление на TikTok. Членам и работникам нижней палаты конгресса запретили использовать китайскую платформу на любых служебных устройствах, пишет The Guardian.

Приказ об удалении приложения издала главный администратор палаты представителей Кэтрин Шпиндор. Ранее её ведомство (САО) предупреждало, что соцсеть представляет «высокий риск для пользователей», отмечает издание.

«Сотрудникам палаты представителей НЕ разрешается загружать приложение TikTok на любые мобильные устройства, выданные палатой, — говорится в служебной записке, которая просочилась в СМИ. — Если у вас есть TikTok на мобильном устройстве, выданном палатой, то с вами свяжутся для удаления приложения».

В августе CAO выпустило «информационное предупреждение» о TikTok. В документе утверждалось, что платформа, принадлежащая расположенной в Пекине компании ByteDance, «активно собирает» данные о клиентах и хранит часть из них в Китае. Это противоречит официальной позиции владельцев приложения, которые настаивают, что вся информация о пользователях находится в США и Сингапуре.

Принятый CAO запрет — уже далеко не первая попытка американских властей ограничить использование TikTok чиновниками. Более того, не так давно сенатор Марко Рубио вообще предложил полностью запретить приложение на территории США, обращает внимание The Guardian.

По информации издания, не менее 19 штатов частично заблокировали приложение для государственных устройств из соображений безопасности. Законопроект о расходах, принятый конгрессом на прошлой неделе, также включает положение о запрете TikTok на правительственных гаджетах.

Владельцы приложения не замедлили отреагировать на инициативу палаты представителей конгресса. По их словам, это «политический жест, который не сделает ничего для продвижения интересов национальной безопасности», заключает The Guardian.