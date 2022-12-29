 

«Думская»: Памятники Екатерине II и Суворову снесли в Одессе

29.12.2022, 4:10, Новости дня
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В ночь на четверг, 29 декабря, в Одессе снесли памятники российской императрице Екатерине II и памятник русскому полководцу Александру Суворову, сообщают украинские СМИ.

По информации одесского издания «Думская», демонтированный памятник Екатерине II отвезут в Одесский областной художественный музей.

Памятник Суворову снесли незадолго до этого, передает РИА «Новости».

 

Демонтаж памятника Екатерине II в Одессе начался в среду.

Памятник Екатерине Великой и основателям города был установлен в 1900 году, демонтирован 20 лет спустя и возвращен на прежнее место в 2007-м. Монумент в честь императрицы, по приказу которой в 1794 году была основана Одесса, регулярно подвергался нападениям вандалов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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