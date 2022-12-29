 

Американский журналист Мерфи: США проводят кампанию саботажа на территории России

29.12.2022, 4:10, Новости дня
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Центральное разведуправление США через шпионов европейских членов Североатлантического альянса осуществляет попытки саботажа в России, сообщил американский журналист Джек Мерфи.

Мерфи в статье на собственном сайте сообщил со ссылкой на трех бывших сотрудников разведки и двух бывших американских военных чиновников, что кампания, планировавшаяся годами, «стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий», передает РИА «Новости».

По его словам, американские разведчики напрямую в саботаже не участвуют, но занимаются координацией и контролем за проведением операций. При этом европейские разведывательные ячейки, как сообщил американский журналист, вправе решать, как и когда будет проводиться саботаж, так как именно их люди «берут на себя все риски».

При этом представитель ЦРУ Тэмми Торп опроверг причастность американской стороны к взрывам и пожарам на территории России.

Журналист со своей стороны высказал предположение, что чем дольше продлится конфликт на Украине, тем более «дерзкой» может стать диверсионная кампания стран Запада.

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США по дипломатическим каналам сообщили о нежелании напрямую воевать с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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