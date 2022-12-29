 

Лавров – Западу: Прежние подходы больше не работают

29.12.2022, 4:10, Новости дня
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Совместная работа РФ с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам Лаврова, один из уроков заключается в том, что прежние подходы больше не работают.

Кроме того, министр в интервью РИА «Новости» отметил, что Запад превратил ОБСЕ в арену пропагандистских баталий. Дела в этой организации, по оценке министра, складываются не лучшим образом, последние годы она пребывает в глубочайшем кризисе.

В 2022 году в организации председательствовала Польша с ее откровенно антироссийскими установками, отметил Лавров. По словам министра, поляки преуспели только в том, чтобы свести эффективность работы ОБСЕ к нулю, при этом для РФ это не стало неожиданностью.

Ранее Лавров заявил, что Штаты и их союзники в Североатлантическом альянсе ратуют за победу «на поле боя», чтобы уничтожить Россию.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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