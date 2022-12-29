 

NTD – «эпическая» зимняя буря в США утихла, но снег продолжает идти

29.12.2022, 3:10, Разное
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Продолжает расти число погибших в США в результате беспрецедентной снежной бури. Как передаёт NTD, катаклизм, который принёс ураганные ветры, мороз и более метра снежного покрова, растянулся над большей частью территории страны, вплоть до южной границы с Мексикой. И хотя ветер стих, снег всё равно продолжает идти.

Число погибших в США в результате беспрецедентной снежной бури продолжает расти. Жертв уже 60. Катаклизм, который принёс ураганные ветры, мороз и более метра снежного покрова, растянулся над большей частью территории страны, вплоть до южной границы с Мексикой.

Больше всего пострадал регион в районе города Буффало на берегу озера Эри недалеко от канадской границы. Это второй по величине населённый пункт штата Нью-Йорк. В пятницу там намело более метра 20 сантиметров снега. Катастрофу назвали «эпической».

Этот ресторан на берегу озера Эри теперь больше напоминает ледовую скульптуру. Он начал покрываться сосульками ещё в пятницу, когда поднялся сильный ветер, а температура воздуха упала до минус 11.

КЕВИН ХОУК, владелец ресторана: Слой довольно тяжёлый, поэтому я переживаю. Но пока ничего не сломалось, окна не разбиты, утечек нет. Мы недавно положили новый пол, но он пока цел. Сейчас всё хорошо. Единственная проблема в том, что пострадала парковка.

И хотя ветер стих, снег продолжает идти. В районах к югу от Буффало ожидают, что выпадет ещё как минимум 30 сантиметров.

Дороги здесь по-прежнему заблокированы автомобилями, автобусами, машинами скорой помощи, эвакуаторами и даже плугами, погребёнными под высокими сугробами. Всё это усложняет работу по очистке заснеженных улиц и оказанию помощи жителям, нуждающимся в медицинской помощи.

Вместо машин скорой по дорогам ездят тягачи с большой грузоподъёмностью. При этом несмотря на запрет на передвижение на личном транспорте, сотни автомобилистов приходится спасать из застрявших машин.

Регион привык к суровой зимней погоде. Однако даже для него этот катаклизм оказался небывалым по масштабам и силе. Губернатор штата Кэти Хокул уже сказала, что эта снежная буря войдёт в историю Нью-Йорка.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2022 года.


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