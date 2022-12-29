 

NTD – в преддверии перехода на евро в Хорватии всё труднее снять наличные

29.12.2022, 1:45, Разное
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С 1 января Хорватия переходит на евро, и банкоматы страны уже наполняют новой валютой. Как передаёт NTD, в городах возникают проблемы со снятием наличных, однако некоторых волнует совсем другое: они считают, что, входя в еврозону и отказываясь от куны, Хорватия теряет последнюю часть своего суверенитета.

Снять наличные для оплаты товаров на рождественской ярмарке в Загребе теперь непросто. С 1 января страна переходит на евро. Банкоматы уже наполняют новой валютой. Сегодня только треть из них продолжают выдавать куну.

ДЕНИС ТРГОВАЦА, местный житель: В некоторых местах всегда есть скидка при оплате наличными, и когда у нас нет наличных, нужен банкомат. Мы идём к нему, а он не работает, тогда нужно искать другой. А если снимать не в своём банке, то берут большую комиссию.

В середине декабря хорватские банки начали поэтапную подготовку 2700 банкоматов страны к выдаче евро. При этом Банковская ассоциация Хорватии создала интерактивную карту всех банкоматов, чтобы помочь людям найти ближайший.

Что касается валюты, то и куна, и евро будут в обращении с 1 января до полуночи 14 января. После этого будут использовать только евро.

Но для жителя Загреба Патрика проблема гораздо серьёзнее, чем снятие наличных.

ПАТРИК МАЦЕК, житель Загреба: Настоящая проблема в том, что, входя в еврозону, Хорватия теряет последнюю часть своего суверенитета. У нас нет возможности влиять на мир, который охватили кризис и инфляция. Может, для страны, которая сохраняет независимость 100 или 200 лет, это не имеет значения. Но для Хорватии её суверенитетом была куна.

Хорватия провозгласила независимость от Югославии в 1991 году. В 2013-м присоединилась к ЕС. Она станет второй бывшей югославской республикой после Словении, которая введёт евро.

Уже 1 января Загреб собираются посетить председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. Они планируют купить кофе и расплатиться за него в евро.

Дата выхода в эфир 27 декабря 2022 года.


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