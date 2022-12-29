ABC News – город Буффало приходит в себя после снежной бури

Буффало, второй по величине город штата Нью-Йорк, принял на себя основной удар стихии. АВС News сообщает, что сильнейшая снежная буря продолжалась 40 часов без перерыва. Сейчас городские службы пытаются справляться с последствиями катаклизма. А жители готовятся к новой напасти. Синоптики обещают резкое потепление и предупреждают о возможных наводнениях.

Теперь к Буффало, где пытаются справиться с последствиями исторического и смертоносного снежного шторма. Город использует особую спецтехнику под названием «ладья», чтобы вытаскивать брошенные машины. Военные и полицейские штата работают сообща над внедрением запрета передвижения на автомобиле. Здания в городе буквально запечатаны в лёд.

С нами корреспондент АВС Мона Косар Абди с подробностями.

Сегодня Буффало, второй по величине город штата Нью-Йорк, погребён под слоем снега. Власти города обратились за помощью к военной полиции для внедрения запрета на вождение автомобилей, чтобы освободить дорогу людям, оказывающим первую помощь.



МАРК ПОЛОНКАРЗ, представитель округа Эри: Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не садитесь за руль в городе Буффало. Если вы не аварийный персонал.

Многие улицы ещё не успели расчистить. Поэтому машины скорой помощи работают в паре с такими пожарно-тактическими машинами, чтобы суметь добраться по вызову.

Полиция штата использует вот такие машины с вилами под названием «ладья», чтобы в буквальном смысле поднимать машины и сдвигать с места грузовики.

В городе Уильямсвилл пожарные машины лавируют между автомобилями, чтобы добраться до места пожара. Снежная буря на западе штата продолжалась 40 часов без перерыва. На этом видео двое мужчин несут на руках 66-летнюю Дебору Гарсия в дом её дочери, когда в её многоквартирном доме пропало электричество. Дочь Деборы называет этих мужчин героями.

Из-за бури тысячи людей остались без света и отопления. Мэр Буффало чуть не потерял члена семьи.

БАЙРОН БРАУН, мэр Буффало: У одного члена нашей семьи случился сильнейший приступ астмы. Его спасли ребята из Государственной противопожарной службы. В больнице нам сказали, что он точно умер бы, если бы те парни не отреагировали так быстро.

Сегодня власти округа Эри обьявили, что наконец спасли всех, кто застрял. Но, к сожалению, продолжает расти количество жертв.

ВАНДА БРАУН СТИЛ: Все, кто пытался добраться к ней, застревали в снегу.

Семья 22-летней Андэйл Тэйлор скорбит по девушке. Она погибла в своей застрявшей машине.

ВАНДА БРАУН СТИЛ, мать Андэйл Тэйлор: Ты спрашиваешь: «Ну почему, Господи, почему?!»

Аэропорт Буффало обещают открыть завтра утром. Но только посмотрите, позади меня целая гора снега, которая образовалась при расчистке некоторых городских улиц. Тем временем, есть повод для нового беспокойства. По прогнозу ожидается повышение температуры в конце недели. Возможны затопления.

ВЕДУЩАЯ: Да, Мона, конца всё ещё не видно. Большое спасибо.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2022 года.