 

США ввели обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Китая

29.12.2022, 1:24, Новости дня
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Американские власти с 5 января вводят требование об обязательном тестировании на коронавирус для тех, кто прибывает в США авиарейсами из Китая, сказано в уведомлении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Для въезда необходимо иметь либо справку об отрицательном тесте, либо документальное подтверждение выздоровления после перенесенного заболевания, передает ТАСС.

Требование вступит в силу с 00.01 по времени Восточного побережья США (08.01 мск) 5 января и коснется всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Срок действия тестов не должен превышать двух суток.

При этом китайские власти решили отменить ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января следующего года, а также смягчили карантин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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