США ввели обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Китая
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Американские власти с 5 января вводят требование об обязательном тестировании на коронавирус для тех, кто прибывает в США авиарейсами из Китая, сказано в уведомлении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Для въезда необходимо иметь либо справку об отрицательном тесте, либо документальное подтверждение выздоровления после перенесенного заболевания, передает ТАСС.
Требование вступит в силу с 00.01 по времени Восточного побережья США (08.01 мск) 5 января и коснется всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Срок действия тестов не должен превышать двух суток.
При этом китайские власти решили отменить ПЦР-тестирование для въезжающих в страну с 8 января следующего года, а также смягчили карантин.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет