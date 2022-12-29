 

Deutschlandfunk: Санкции не смогут поставить экономику России на колени

29.12.2022, 1:24, Новости дня
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Все прогнозы американских и европейских экспертов сходятся в том, что и в 2023 году ограничительные меры, введенные в отношении России, не смогут поставить российскую экономику на колени, сообщают немецкие СМИ.

По оценке аналитиков Deutsche Bank и МВФ, причина устойчивости российской финансовой системы в высоких ценах на энергоносители на мировых рынках. По их мнению, это позволило российским властям заработать даже при снижении объемов экспорта, передает РИА «Новости» содержание статьи, опубликованной на сайте радиостанции Deutschlandfunk.

Еще одним фактором устойчивости российской экономики эксперты называют присутствие западных компаний на российском рынке. Констатируется, что только некоторые из них покинули Россию, а большинство остались. При этом некоторые продали бизнес местным предпринимателям, заметили в Германии.

В публикации указывается также, что дефицита зарубежного товара на полках магазинов удается избежать благодаря смене поставщиков и параллельному импорту.

О неэффективности санкций против РФ западные СМИ в последнее время сообщают все чаще. Так, в середине декабря американский журнал Foreign Policy написал, что согласованная Западом и ЕС предельная стоимость российской нефти на уровне 60 долларов за баррель не сможет существенно снизить прибыль Москвы, но ударит по Европе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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