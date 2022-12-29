РАПУ: РФ сократила экспорт удобрений на 15% в 2022 году

Падение экспорта российских удобрений по итогам 2022 года составит 15% вместо прогнозируемых ранее 20%, поставки удалось нарастить в Индию и Турцию, сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).

По словам главы РАПУ Андрея Гурьева, падение экспорта российских минеральных удобрений в 2022 году стало следствием введенных Западом санкций. С июня-июля российские производители стали оправляться от санкционного давления, находить новые альтернативные способы поставок – уходить из прибалтийских портов в российские, наращивать поставки на рынки дружественных стран, приводит его слова РИА «Новости».

Поставки в Индию удалось нарастить в три раза. По предварительной оценке, в эту страну экспортировано 3,6 млн тонн удобрений, в основном за счет увеличения поставок фосфорных удобрений. Кроме того, на 40% вырос экспорт в Турцию – до 700 тыс. тонн.

РАПУ считает, что высоким потенциалом для поставок характеризуются рынки Юго-Восточной Азии. Так, Вьетнам, который ежегодно импортирует порядка 3,5 млн тонн различных удобрений, отменил компенсационную пошлину на поставки фосфатов из России.

По данным РАПУ, экспорт фосфорных и калийных удобрений из РФ в Европу сократился в 2022 году на 30-33% от уровня прошлого года: поставки калия сократились на 1,2 млн тонн – до 0,7 млн тонн, а фосфорных удобрений упали в 1,5 раза – до 2,0 млн тонн. Возместить эти виды удобрений европейцам наиболее проблематично, отметил Гурьев.

Сообщается также, что производство минеральных удобрений в РФ выросло в 2022 году на 5%, на внутреннем рынке аграрии увеличили закупки продукции минимум на 15%.

Ранее в Кремле заявили, что вопрос экспорта российских удобрений пока полностью не решен, но уже есть существенное продвижение.

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