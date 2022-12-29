 

Сбежавшая за границу вместе с детьми Бородина взвыла: Тяжело

29.12.2022, 0:30, Разное
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На днях Ксения Бородина на время сбежала из России, желая отметить Новый год в другой стране. Сейчас она вместе с матерью и детьми находится в Таиланде. Знаменитость проводит время на роскошной вилле, которую она сняла для близких. Ведущую реалити-шоу “Дом-2” окружает красота, но насладиться ею как следует не может.

Как оказалось, Бородина страдает из-за разницы во времени. Когда в Москве полночь, в Таиланде уже четыре часа утра. Засыпая по местному времени, телезвезда и ее дети просыпаются через пару часов и не могут заснуть вновь. “Тяжело дается мне это, завидую, кто легко спит в любом часовом поясе”, – взвыла Ксения за границей. Ей ничего не остается, как привыкнуть к другому времени.

К слову, в день вылета Бородина пожаловалась на свою мать, которая долго не могла найти свой заграничный паспорт. По словам телеведущей, ее родительница даже успела поплакать из-за того, что боялась подвести дочь и внучек. “Бабушка все мозги сделала”, – посетовала звезда накануне.

Напомним, в декабре Ксения Бородина отметила день рождения младшей дочери Теоны, которую она родила от ныне бывшего возлюбленного – бизнесмена и блогера Курбана Омарова. Наследнице телеведущей исполнилось семь лет.


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