 

Агеев день: приметы и традиции 29 декабря

29.12.2022, 0:30, Разное
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История

Известно, что пророк
Аггей был десятым из 12 малых пророков. Он жил в VI веке до н.э. во времена царствования Дария
Гистаспа.

Прославился Аггей пророчествами о жизни иудейских
царей и первосвященников. Пророк указывал на бездействие людей, а также подавал
прошения о реставрации и достройке храма в Иерусалиме. По преданию, в дом Божий
должен был снизойти Мессия
и положить начало новому вечному царству.

Три его главных пророчества упомянуты в десятой из 12 книг малых пророков и
входят в Ветхий Завет. Так что в православный праздник Агеев день стоит вспомнить суеверия.

Традиции и
приметы

В народе вовсю шла подготовка к праздникам. Женщины готовили холодцы и
сладости, мужчина варили пиво.

В этот день гадают на погоду. Нужно разжечь костер и бросить туда человечка
из снега. Если огонь затухнет быстро — значит будет ясная погода.

Но если
29 декабря 2022 года
стоит холод, то и зима будет суровая.

Следили люди и за снегом. Если он лежал вполную у забора, а вокруг ветер —
значит, лето будущего года будет неурожайным.

Что нельзя делать
29 декабря

Нельзя проводить
этот день вдалеке от семьи. Тот, кто это сделает, будет одиноким.

Не рекомендуется
опустошать кошелек, чтобы не навлечь бедность. Но и пересчитывать деньги
открыто не стоит.

Православные не должны нарушать в Агеев день рождественский
пост — нельзя есть мясо, яйца, молоко и рыбу.

Нельзя врать,
чтобы не разрушить свои отношения.


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